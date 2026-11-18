Marco Rubio amerikai külügyminiszter cáfolta azokat az interneten terjedő találgatásokat, amelyek szerint az elmúlt napok amerikai technológiai leállásai összefügghetnek egymással, vagy összehangolt támadás részei lehetnek – írja a BBC nyomán az Index.

Az elmúlt héten több jelentős fennakadás is történt az Egyesült Államokban: órákra leállt a légi közlekedés, banki szolgáltatások váltak elérhetetlenné, és a Microsoft, az Apple, valamint más technológiai rendszerek működésében is zavarok keletkeztek.

Rubio elismerte, hogy az események aggodalmat keltettek, és sokan összehangolt akciót sejtenek a háttérben, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy semmilyen bizonyíték nincs az esetek közötti összefüggésre.

„Nem állunk rendszerszintű támadás alatt”

– jelentette ki.

A külügyminisztert arról is kérdezték, tartanak-e attól, hogy a lakosság félelmei tömeges felvásárlásokhoz vagy bankrohamhoz vezethetnek. Rubio szerint a pánik megelőzésének legjobb módja, ha a kormány minden rendelkezésére álló információt megoszt az amerikaiakkal.

Mint fogalmazott, minden jel arra utal, hogy az egyes eseményeknek külön magyarázatuk van, és egyik sem köthető kiberbűnözőkhöz, ellenséges szereplőkhöz vagy más országokhoz.