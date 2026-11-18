Az idei év valójában 2025 végén, az írek elleni hazai kudarccal kezdődött. Utána mély csalódottság lett úrrá a válogatottal foglalkozók között – nemcsak hogy nem sikerült kijutni a világbajnokságra, de még a pótselejtezőről is lemaradtunk –, s meghatároztak 2026 elejét.

Mivel nem volt érdekelt a válogatott a pótselejtezőkön, barátságos, másképpen felkészülési mérkőzéseket játszott. Márciusban, aztán júniusban is. Marco Rossi ezeken a mérkőzéseken igyekezett új játékosokat beépíteni a csapatba, kapcsolódva alapcéljához: rendbe kell tenni a védekezést, 2025 őszén sok gólt kapott csapata.

Ez utóbbit sikerült maradéktalanul végrehajtani.

A válogatott a tíz 2026-os mérkőzésén mindössze öt gólt kapott, a hat tétmérkőzésen hármat.

Sokkal kevesebb volt a védekezésben elkövetett hiba, mint korábban. A Nemzetek Ligájában kapott három gólból talán egyedül az ukránoktól kapott budapesti volt egyértelműen felróható.

A kapitány szem előtt tartotta a keret megújítását is,

14 újonc mutatkozott be, összesen 35 játékos szerepelt a tíz találkozón.

Ez utóbbi egyébként a kapitány eddigi nyolc teljes évét tekintve rekord. Tizennégyen egy vagy két meccsen léptek pályára.

A nagy fluktuációt némileg indokolhatja a rengeteg sérülés. Ilyen szempontból kifejezetten balszerencsésnek mondható a 2026-os év, s különösen a tétmérkőzések időszaka. A kedd esti találkozó televíziós közvetítésében Hajdu B. István is kiemelte: egy teljes csapatra való mezőnyjátékosra nem számíthatott az idei évben már szerepeltek közül Marco Rossi, sérülés vagy éppen eltiltás miatt. (Természetesen a gondolat nem folytatható úgy, hogy közülük mindenki, vagy akár csak a többség a kezdő tizenegyben kapott volna helyet.)

Az ellenben kiemelendő, hogy a hat négy alapember, legtöbbre taksált játékos (Szoboszlai Dominik, Willi Orbán, Varga Barnabás, Sallai Roland) közül a hatból öt Nemzetek Ligája-mérkőzésből ötöt mindig legalább ketten hiányoztak. Varga Barnabás két meccsen tudott játszani, mind a kettőn szerzett gólt. Sallai Roland csak egyen, ott főszereplő volt az első gólban, részese volt a másodiknak is. Részben ebből következett, hogy a szeptemberi-októberi négy mérkőzés három magyar góljából kettőt védő szerzett.

Szinte minden a Nemzetek Ligája-csoportot elemző arra jutott, hogy a négyes nagyon kiegyensúlyozott, hasonló játékerőt képvisel a négy együttes. A FIFA-ranglistán a négyes összevetésében a magyar csapat előzetesen a második volt, s a második helyen is végzett. Igaz, az ukránok előzték meg a ranglistán és az északírek a csoportban.

Negatívum a szinte mindig teltházas, vagy ahhoz közeli Puskás Arénában a tétmérkőzéseken elért mérleg. A Kerkez Milos fejes góljával elért, georgiaiak elleni győzelem a pozitívum, az ukránok ellen elveszített három pont nagyon hiányzott a végén, mint ahogyan az északírek elleni kettő is, azokkal is meg lehetett volna nyerni a csoportot.

Marco Rossi gyakran kiemelte, hogy a helyzeteket ki tudta alakítani, megvoltak a lehetőségei – de kevés a szerzett gólok száma. Talán ebből a szempontból a keddi meccs jelentette a kivételt, a nagyon masszívan védekező északírek ellen – a gólon kívül – nem akadt kaput eltaláló lövése a csapatnak.

Marco Rossi érájában minden évben épült be játékos az alaptizenegybe, ebből a szempontból az emelhető ki, hogy bár továbbra is a 2025 őszén első számú kapussá lett Tóth Balázs, valamint Willi Orbán, Schäfer András, Sallai Roland, Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás alkotja a gerincet (vagy alkotná, ha mindenki hadra fogható lenne egy adott meccsen), Csinger Márk és Vitális Milán bejátszotta magát a kezdő tizenegybe.

A sérülések és eltiltások picit torzítják a képet, de a számok szerint

mind a tíz meccsen Szoboszlai Dominik és Schäfer András játszott, kilencen pedig Willi Orbán, Tóth Balázs és Vitális Milán, valamint (noha csak kettőt játszott végig) a 31 évesen standard válogatottá lett Osváth Attila.

Nyolcon Kerkez Milos, Lukács Dániel és Szűcs Tamás, utóbbi mindössze egyszer kezdett, hétszer csereként állt be.

Ami gólokat illeti, heten szereztek egyet-egyet, annál többet pedig csak Varga Barnabás, akinek négy meccsen elért négy gólja kiemelkedő teljesítmény.