A Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma Laponyi Zsolt meghallgatásával kezdte meg annak a közigazgatási jogviszonnyal kapcsolatos pernek a tárgyalását, amelyet a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) indított az arcképe politikai célú felhasználása ellen tiltakozó volt őrmesterrel szemben.

A tárgyaláson a volt őrmester végigvette azokat a retorziókat, amelyek azután érték, hogy 2025 áprilisában tiltakozott, amiért egy rendőrségi kampányhoz készült fényképét Rétvári Bence korábbi belügyi államtitkár, jelenleg KDNP-s országgyűlési képviselő egy Facebook-posztjához használt fel.

Laponyi Zsolt elmondta, hogy az eset után fegyelmi eljárás indult ellene, eltiltották a rendőrséggel kapcsolatos nyilvános szereplésektől, áthelyezték, fogdaszolgálatra osztották be, miközben további sorozatos megalázó intézkedések és szankciók érték.

A korábban rendőrségi toborzóvideókban szereplő őrmester végül

az általa nyomásgyakorlásként értékelt intézkedések miatt 2026 márciusában azonnali hatállyal lemondott szolgálati jogviszonyáról. A BRFK azonban vitatta a lemondás jogszerűségét, ezért bírósághoz fordult.

Laponyi és jogi képviselője korábbi nyilatkozatai szerint a rendőrség mintegy 949 ezer forintot követel tőle, amely a felmentési időre járó illetménynek felel meg.

A volt rendőrőrmester a tárgyaláson méltánytalannak nevezte, hogy így meghurcolták, miközben rengeteget segített a rendőrség népszerűsítésében, és most alperesként kell a bíróságon megjelennie, amiért volt munkáltatója beperelte.

Elmondta azt is, hogy miközben a BRFK keresetében azt állítja, hogy kijelentése nem tekinthető politikai véleménynek, ennek ellenére éppen emiatt érték retorziók.

A BRFK jogi képviselője a tárgyaláson azzal érvelt, hogy a rendőrség nem fogadta el az azonnali lemondást, amellyel szemben Laponyi Zsolt szolgálati panasszal élt. Ezt elutasították, a volt őrmester pedig nem élt jogorvoslattal, így az jogerőssé vált. Emiatt pedig a munkáltató szükségszerű lépéskényszerbe kerülve nyújtotta be a bíróságra keresetét, kártérítést követelve. Ezzel költségvetési szervként törvényi kötelezettséget teljesítette.

Laponyi Zsolt jogi képviselője erre azt válaszolta: abban a hiszemben nem indítottak keresetet a szolgálati panasz elutasítása ellen, hogy az ügy lezárható, és a rendőrség nem fordul bírósághoz. A per jövő februárban folytatódik.