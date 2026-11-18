Gajdos László közölte: mindenki láthatja, mekkora szükség van vízre, ezért a szakemberek azért dolgoznak, hogy az esőből minél több maradjon helyben, ne folyjon el az országból. A politikus elmondta, hogy a 2027-es költségvetésből 40 milliárd forint jut klímavédelmi célokra, több mint 220 milliárd forint vízvisszatartásra és vízügyi beruházásokra.

A videóüzenet szerint az elmúlt 30 évben folyamatos volt az aszály, egyre jobban kiszáradt a talaj, amelyből több mint 7 Balatonnyi víz hiányzik.

A kormány a következő év költségvetéséből egy Balatonnyi vizet szeretne visszapótolni – mondta a tárcavezető.

A nyitókép illusztráció.