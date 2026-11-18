Múlt csütörtökön, pénteken a fél világ megérezhette, hogy valami nincs rendben a Microsoft rendszereinél, gondban volt, aki a vállalati rendszereihez szeretett volna hozzáférni, akadoztak a különböző szolgáltatások.

Mint Paréj Áron had- és biztonságtechnikai mérnök az InfoRádió Aréna című műsorában magyarázta, a zavar technikailag abból fakadt, hogy a Microsoft rendszerein belül volt egy olyan, már június óta ismert szoftverhiba, amelyet most szerettek volna javítani, ezáltal a javítás idejére bizonyos infrastruktúrát, amelyen a kiszolgáló szerverek működtek, ki kellett venni az üzemből, és más szerverekre kellett volna a forgalmat átterelni.

„Csakhogy ezáltal azok a szerverek nem voltak arra felkészülve, hogy ezt a fajta mennyiséget ki tudják szolgálni, így akadozást, nehezebb elérhetőséget, Teams-beszélgetésekbe való be nem kapcsolódást lehetett látni, nem jöttek meg a levelek. Ezt még mi is éreztük, hiszen mi is használunk részben Microsoft rendszereket; feltétlenül egyébként technikailag még a kiberbiztonsági cégeket sem érinti az, amikor egy világszintű mamutkiszolgáló rendszere leáll vagy zavar történik a működésében. Technikailag

ez tehát nem egy kibertámadásból fakadó incidens;

egy olyan hiba, ami a számítógépes rendszer, illetve az emberi hiba összeadódásából fakad” – részletezte.

Vegyesen érinthette az embereket: volt, aki a szolgáltatásért fizető üzletemberként fontos meetinget kukázhatott, aki viszont épp egy hosszú hétvégét töltött, semmit nem érzett az egészből, Paréj Áron például e rendszeren keresztül akarhatott volna egy nagyon fontos e-mailt elküldeni akkor egy olyan beszállítónak, akinek határidős lett volna, és a pénteki rövid munkaidő miatt nem mindegy, hogy 2 óra előtt vagy után érkezik meg az a levél, így tehát felmerülhetnek olyan problémák, amelyek hatással lehetnek egy egész vállalat működésére is akár. Ráadásul adott esetben a levelek feladói arról sem tudtak, hogy célba ért-e a küldeményük, és ugyanígy nem volt visszacsatolás a felületen, hogy egy meetingbe mi miatt nem lehet bejutni a weben keresztül.

A tájékozódásban, mint rámutatott, a közösségi média segített, ott jelent meg először, hogy egész rendszerek váltak elérhetetlenné, ráadásul ilyenkor a „meggyőződők” még inkább túlterhelik a rendszert.

Elismerte, ilyen problémák bizony fakadhatnak abból, hogy a világ túldigitalizált, egy egyszerű karbantartásból is ekkora baj lehet, vállalatok tömegei állnak le.

Farkas Dávid beszélgetését alább meghallgathatja, megtekintheti.