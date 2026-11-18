Súlyos kémiai kockázat és rákkeltő összetevő miatt hívták vissza a piacról a Brazilicious márkájú hajkiegyenesítő termékcsaládot – tájékoztatott szerdai közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A Magyarországon is elérhető veszélyes hajformázót az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján hívták vissza.

Mint írták, a Honey Therapy Keratin Mini Kit (Hajkiegyenesítő termékkészlet: maradványeltávolító sampon, szöszösödésgátló kezelés és hajpakolás) megnevezésű termék a laboratóriumi analitikai vizsgálatok szerint rendkívül nagy mennyiségben – 7,3 százalékban – tartalmaz szabad formaldehidet.

Ez a koncentráció messze meghaladja a kozmetikai termékekről szóló európai uniós rendeletben rögzített megengedett határértékeket

– tették hozzá. A hatóság rámutatott, hogy a formaldehid bizonyítottan emberi rákkeltő gáz, amely a hajkiegyenesítési eljárás során, a 230 Celsius-fokos hajvasaló használatakor nagy mennyiségben szabadul fel. A felszabaduló gőzök belélegzése, valamint a bőrrel és szemmel való érintkezése súlyos légzőszervi és szemirritációt, erős allergiás reakciókat, valamint életveszélyes anafilaxiás sokkot válthat ki – figyelmeztetett fogyasztóvédelem.

A hatóság a közleményében nyomatékosan felkérte a fogyasztókat és a fodrászati szakembereket, ha vásároltak a fenti azonosítókkal ellátott termékkészletből, annak használatával haladéktalanul hagyjanak fel.