A Tisza-kormány folytatja az ország kiárusítását, erről írt közleményt Orbán Viktor nevében sajtótitkára, Havasi Bertalan. „Most a dohánykoncessziókat akarják külföldi kézre játszani. A kormányváltás óta lépésről lépésre adják át a magyar gazdaságot külföldi érdekcsoportoknak. A bankvilágban már az Erste fújja a passzátszelet, az M6-os autópálya koncesszióját az osztrákok kapták, és százmilliárdokkal ajándékozták meg a külföldi tulajdonban lévő energiacégeket ”– olvasható a közlésben.

A Fidesz-elnök szerint most a dohánykereskedelem következik.

„A nemzeti kormány olyan dohánykereskedelmi és trafikrendszert dolgozott ki, amely lehetővé tette, hogy a dohány nagy- és kiskereskedelemben a magyarok munkáján a magyarok keressenek. A német érdekeket kiszolgáló Vitézy-féle minisztérium most ezt a gazdasági lehetőséget is a németek kezére akarja átjátszani” – emlékeztet az írás.

„A WHO szerint a magyar rendszer – amit 2016-ban az Európai Bizottság is jóváhagyott – példaértékű volt, csökkent a dohányzás, és javult a magyar emberek egészségi állapota. Figyelmeztetjük a Vitézy-féle minisztériumot és külföldi üzlettársaikat, hogy Magyarország nem eladó, és a dohányiparban is helyre fogjuk állítani a nemzeti érdekeket szolgáló szabályokat” – zárul a közlés.