Már 2027 elején felállhat az Európai Ügyészség Magyarországi Hivatala, ahol a kiválasztott tíz delegált európai ügyész dolgozhat, és a Legfőbb Ügyészség főosztályaként fog működni, írja a Telex. A törvénycsomagot kedd éjjel nyújtott be az Országgyűlésnek az Igazságügyi Minisztérium.

Az Európai Ügyészséghez csatlakozással a Tisza Párt egy választási ígéretét teljesíti. Az Orbán-kormány az elmúlt öt évben nem akart csatlakozni az Európai Ügyészséghez, míg Magyar Péter miniszterelnök május végén személyesen adta át a csatlakozási kérelmet Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének.

A tíz delegált európai ügyész majd itthonról támogatja az Európai Ügyészség luxemburgi központjában dolgozó magyar európai ügyész munkáját.

Az európai ügyész magyar ügyészségi jogviszonya megszűnik a kinevezése után, a delegált európai ügyészek azonban a megbízatásuk alatt is megtartják a nemzeti ügyészi feladataikat, és fennmarad az ügyészi szolgálati jogviszonyuk. Ha bíróból lesz delegált európai ügyész, akkor ő is ügyészi kinevezést kap.

A javaslat szerint

az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó, uniós forrásokat érintő ügyekben Fejes Péter legfőbb ügyész és a felettes ügyész nem adhat nekik utasítást.

Ezzel biztosítanák, hogy az Európai Ügyészség függetlenül működjön.

Az európai ügyészt és tíz delegált európai ügyészt a legfőbb ügyész által kiírt pályázaton fogja kiválasztani egy 5 tagú bizottság, amely két tagját a legfőbb ügyész javasolja az ügyészség szervezetéből, egy-egy tagját az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságokról, az ötödik tagot pedig az igazságügyi miniszter a minisztérium állományából.