Magyar Péter miniszterelnök, Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője és Schummer Orsolya, a Tisza frakcióvezető-helyettese tart csütörtök reggel sajtótájékoztatót a Déli pályaudvarnál a vágányok előtt – derül ki a Tisza-frakció sajtóközleményéből.

Magyar Péter miniszterelnök szerda délelőtt egy videóban közölte, hogy a szerdai kormányülés után a pártfrakció a kormánytagokkal kétnapos kihelyezett ülést tart csütörtökön és pénteken.

Mint a kormányfő fogalmazott, a szerdai egy „hosszú kormányülés rengeteg fontos témával”. Mint mondta: „pontot teszünk az orbáni korrupció, lopás egyik legfontosabb és legnagyobb volumenű ügyére, az autópálya-koncesziók ügyére. 23 ezer milliárd forintba került volna a magyar adófizetőknek a Mészáros–Szíjj konzorcium kifizetése 35 éven keresztül. Ezt az ügyet most lezárjuk, erről dönt véglegesen a kormány”.