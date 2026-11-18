Magyar szempontból a legfontosabb az osztályozó, azt már tudjuk, hogy négy lehetséges ellenfélből kap majd egyet: jöhet Dánia, Horvátország, Szerbia vagy Wales csapata. Ha a korábbi eredményeket nézzük, a 2018 ősze óta tartó Rossi-korszakban a dánok kivételével mind a három másik ellenféllel játszott tétmeccseket.

A horvátok ellen (a bravúros budapesti győzelem ellenére) kicsit negatív a mérleg, 2–1-es győzelem itthon, 3–0-s vereség Splitben, világbajnoki selejtezőn. A walesiek ellen, ugyancsak 2019-ben, hasonló mérleget produkált, 1–0 itthon, 0–2 Cardiffban. A legjobb a szerbek elleni mérleg, 2020 óta négy tétmérkőzést játszott ellenük a válogatott, veretlenül. Háromszor nyertek a magyarok, egy döntetlen mellett.

A Nemzetek Ligája osztályozóit pénteken, november 20-án, Nyonban sorsolják, a negyeddöntőkkel együtt. A mérkőzéseket 2027. március 25. és 27. között és március 28. és 30. között játsszák, a magyar válogatott, ahogyan a bosnyák, a szlovén és az ír válogatott, az első találkozón játszik majd pályaválasztóként.

A negyeddöntőkben az A-divízió csoportelsői játszanak a csoportmásodikokkal, azzal a megkötéssel, hogy az ősszel azonos négyesben szerepelteket nem sorsolhatják össze. A második helyezettek lesznek először a pályaválasztók, március 25. és 27. között. Anglia, Franciaország, Németország, Portugália a négy csoportgyőztes, Belgium, Hollandia, Spanyolország és Norvégia a négy második.

A negyeddöntős párharcok győztesei bejutnak az elődöntőbe (június 9-10.), annak győztesei vívják a döntőt, a vesztesek játszanak a 3. helyért (június 13.). A négyes döntő helyszínét később jelölik ki.

Ez volt az utolsó Nemzetek Ligája-kiírás, amelyben négy osztályban játszottak a csapatok. Az átalakítás után, a 2028–2029-es idényben az A-, a B- és a C-divízióban is 18 csapat indulhat, kérdéses, hogy a mostani sorozatból kitiltott orosz válogatott, ha indulhat, hova kap majd besorolást.