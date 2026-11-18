A megállapodást a Transzatlanti Energiaügyi Együttműködési Partnerség (P-TEC) csúcstalálkozóján írták alá Varsóban.

A két vállalat közös célja olyan biztonságos és kereskedelmileg versenyképes megoldások kidolgozása, amelyek diverzifikálják a Magyarországra irányuló földgázellátási forrásokat és útvonalakat, ezáltal erősítve az energiaellátás biztonságát és ellenállóképességét Közép- és Kelet-Európában - közölték.

A memorandum alapján

a felek megvizsgálják a lengyel LNG-terminálokon keresztül Magyarországra irányuló szállítások lehetőségeit,

beleértve az infrastruktúrához való hozzáférést, valamint a szállítási feltételeket és a szükséges kereskedelmi megállapodásokat. Az együttműködésbe az Orlen LNG Trading Limited és az Orlen Energy Trading GmbH is bekapcsolódhat.

A közleményben Orbán Gábor, az MVM ONEnergy vezérigazgatója kiemelte: a stratégiai megállapodás újabb mérföldkövet jelent a gázellátás diverzifikációjában, mert a jövőben a déli szállítási útvonal mellett Lengyelország felől is érkezhet cseppfolyósított földgáz Magyarországra, és ezzel tovább erősödik az ország és a régió energiaellátása. Kiemelte: a megállapodás összhangban van az MVM Csoport stratégiai célkitűzéseivel és az Európai Unió hivatalos energiapolitikai tervének (REPowerEU) Magyarországgal szemben támasztott elvárásaival.

Az Orlen igazgatóságának elnöke, Ireneusz Fafara pedig azt emelte ki, hogy az MVM ONEnergy-vel kötött megállapodás a régió energiabiztonságának erősítése mellett támogatja a lengyel társaság magyarországi jelenlétének bővítését.

Az együttműködés illeszkedik a lengyel társaság Baltic Eagle Gas Hub regionális gázellátási koncepcióhoz is. Ez kapcsolhatja majd össze a globális LNG-piachoz való hozzáférést a balti importinfrastruktúrával és az országokat összekötő interkonnektorokkal. A koncepció fontos eleme az Egyesült Államokból származó LNG-szállítások lehetőségeinek kiaknázása, valamint Lengyelország regionális tranzitszerepének erősítése – közölte az MVM.

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