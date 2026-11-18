Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 737 400, a nettó átlagkereset 517 700 forint volt. A bruttó átlagkereset éves növekedési üteme az augusztusi 8,4-ről 7,3 százalékra, a nettó átlagkereseté 10-ről 9,0 százalékra lassult. A nettó reálkereset – az 1,6 százalékos inflációval számolva – 7,3 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit az előző havi 8,6 százalékos növekedést követően – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A keresetek összege a márciusi 780 ezer forintról folyamatosan csökken: szeptemberben a bruttó kereset 3200, a nettó 2200 forinttal lett alacsonyabb az augusztusinál.

A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése – jegyezte meg a jelentés.

A bruttó kereset mediánértéke 615 500,

a nettó kereset mediánértéke 435 600 forintot ért el,

8,2, illetve 9,6 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 711 300 forint volt, 7,6 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 707 800, a költségvetési szektorban 711 600, a nonprofit szektorban pedig 742 100 forintot tett ki, rendre 7,7 és 7,1, illetve 7,9 százalékkal nőttek egy év alatt.

A feldolgozóiparban 7,4 százalékos növekedéssel 766 ezer forint volt a szeptemberi bruttó átlagkereset, az energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 9,7 százalékkal nőtt és 1 millió 24 ezer 200 forintot ért el. Az építőiparban az 593 600 forintos bruttó átlag 9,1 százalékkal volt több a tavaly szeptemberinél, a mezőgazdaságban erdőgazdálkodással és a halászattal együtt 570 100 volt a bruttó átlag, 6,0 százalékkal nőtt egy év alatt.

A legtöbbet, bruttó 1 millió 202 ezer fölött a távközlés, számítógépes programozás, információstechnológiai szaktanácsadás, számítástechnikai infrastruktúra és egyéb információs szolgáltatások területén kerestek, míg hagyományosan a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás szerepelt a lista végén 478 ezer forintnál is kevesebb bruttóval, bár az éves növekedés itt is az átlagnak megfelelő 7,3 százalék volt.