A gyors felismerés és a megfelelő elsősegélynyújtás életmentő lehet a bölcsődékben is, ezért a Bethesda Gyermekkórház és a Magyar Bölcsődék Egyesülete közös szervezésében, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával 2026-ban országos, ingyenes elsősegélynyújtási és újraélesztési képzéssorozat indult a bölcsődei dolgozók részére. A tanfolyamokat a Bethesda Gyermekkórház Sürgősségi Osztályának szakemberei tartják. A képzésen az elméleti tudás megszerzése mellett nagy hangsúlyt kap a gyakorlás is.

Magyarországon körülbelül 16 ezer kisgyermeknevelő és bölcsődei dolgozó vigyáz a rájuk bízott 2–3 éves gyermekekre. „Nekik kulcsszerepük lehet az azonnali akut vészhelyzet elhárításában, vagy egészséget veszélyeztető jelek észlelésében, a mentési beavatkozás megkezdésében. A kisgyermeknevelőknek azt is tudniuk kell, hogy mikor kérjenek segítséget a mentőtől” – mondta az InfoRádióban a Bethesda Gyermekkórház prevenciós és projektigazgatója.

Hajnes József hangsúlyozta, hogy a képzéseken külön figyelmet fordítanak a csecsemőkorban leggyakrabban előforduló betegségekre. „Nagyon gyakoriak a félrenyelések, a bölcsődei balesetek, amelyek valamilyen vérző sebbel járnak, és előfordulhatnak anafilaxiás allergiás reakciók is. A képzésben résztvevők gyermek- és csecsemő-újraélesztést és az égési sérülések kezelését is elsajátíthatják” – sorolta a gyermekkórház projektigazgatója.

Jövőre is folytatódik a képzés

Év végéig 18 településen tartanak felkészítést. „Fontos szempont, hogy minden megyébe eljussunk. Jellemzően az összes megyeszékhelyen tartottunk képzéseket, míg a fővárosban három helyszínen oktattunk. Mérföldkő a 2000. kisgyermeknevelő részvétele a programban” – ismertette Hajnes József.

Kereki Judit kora gyermekkori jóllétért felelős államtitkár bejelentése szerint a bölcsődei képzések jövőre is folytatódhatnak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium támogatásával.

„Összesen 16 ezer fő kisgyermeknevelő és bölcsődében dolgozó a képzés célcsoportja, most tartunk 2000-nél, sok munka vár még ránk” – jelezte a Bethesda Gyermekkórház prevenciós és projektigazgatója. .

A cikk alapjául szolgáló interjút Janovitz Bálint készítette.