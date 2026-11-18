„Döntött a kormány: megszüntetjük a 35 éves, 23 ezer milliárd forintos autópálya-koncessziót. Visszavesszük Mészáros Lőrinctől és Szíjj Lászlótól az autópályák üzemeltetését” – írta ki Magyar Péter a Facebook-oldalára a szerdai kormányülés után.

Mint ismert, a 2027-es költségvetés egyik fontos egyenlegjavító intézkedéseként ígérte meg korábban a kormányzat az autópálya-koncessziók megszüntetését.

A miniszterelnök már reggel beharangozta a döntést, amire válaszul Orbán Viktor volt kormányfő titkársága közölte: a kormány folytatja az ország kiárusítását, a külföldi vállalatok érdekeinek kiszolgálását, ezért felszólította a kabinetet, tartsa szem előtt a magyarok érdekeit, és ne herdálja el a nemzeti vagyont. A közlemény szerint Magyar Péter „összevissza hazudozik arról, hogy miért lenne jó Magyarországnak az, hogy az eddig magyar kézben működő, és Európa egyik leggyorsabban fejlődő autópálya-hálózatát külföldi kezelésbe adják”, az emberek azonban emlékeznek arra, hogy „a külföldi vállalatokat semmi más nem érdekli, csak a profit kivitele”. Azt is írták, hogy „a nemzeti kormány viszont a magyar autósok, a magyar családok, a magyar fuvarozók érdekét követve olyan koncessziós rendszert alakított ki, amelynek keretében soha nem látott hálózatfejlesztést sikerült végrehajtani a magyar autópályákon”.

Előzmények

Az Orbán-kormány idején, 2022 szeptemberében 35 évre szóló monumentális koncessziós szerződés lépett életbe, amelynek alapján a Mészáros Lőrinc és Szíjj László üzletemberek érdekeltségébe tartozó hét magántőkealap konzorciuma, az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vette át a gyorsforgalmi úthálózaton, összességében 1237 kilométer hosszan az üzemeltetési, felújítási és bővítési jogot.

Magyar Péter miniszterelnök szeptember 18-án, a kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy a kormány megszünteti az autópálya-koncesszióról született szerződést, feljelentést tesz, büntetőeljárások indulnak. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig azt mondta: az állam 53 százalékkal olcsóbban tudja üzemeltetni és fenntartani az autópályákat és 61 százalékkal olcsóbban tudja a nagy karbantartási feladatokat ellátni, ha ezt a feladatot nem a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt.-re bízza.

A koncessziós szerződést egyébként az Európai Bizottság is kifogásolta, mondván, az túl kevés üzleti kockázatot hárított a koncessziós társaságra.

Az utak üzemeltetését a tervek szerint 2027. április 1-jén veszi át a Magyar Közút. A szerződések lezárásának, az elszámolásnak a feltételeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.