Öt férfi betört szombaton hajnalban egy elektronikai boltba a szlovákiai Révkomáromban – írja a polgárőrség beszámolója nyomán a hvg.hu.

A tolvajok egy spanyol rendszámú BMW-vel érkeztek a helyszínre, ahol válogatás nélkül próbáltak meg mindent magukkal vinni.

Az akciónak az vetett véget, hogy a biztonsági őr mindössze 3 percen belül megérkezett, a betörők pedig menekülőre fogták.

A Nyitra megyei rendőrség megosztott egy videót, amin az látható, ahogy négy férfi sikeresen beszáll az autóba, azonban a csapat ötödik tagját már nem várják meg. A sofőr nagy gázzal elindul, de ötödik társuk még kilóg a kocsiból, és kapaszkodik, hogy ki ne essen.

Eközben a biztonsági őr úgy próbálta megakadályozni a szökést, hogy nekilökött egy nagy szeméttárolót az autónak, ám a sofőr egy gyors manőverrel kikerülte azt.

A hirtelen távozás miatt a betörőknek nem volt alkalmuk becsukni az autó csomagtartóját, így 16 laptop, vagyis a zsákmány jelentős része még a helyszínen kiesett.

A Nyitra megyei rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ha bármilyen információjuk van az elkövetőkről vagy az autóról, értesítsék a rendőrséget telefonon, személyesen vagy akár a Facebookon.