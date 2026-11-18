A Tisza frakció szerdán javasolt módosítása alapján rövidítenék a parlamenti előterjesztői nyitóbeszédeket és zárszókat, illetve a nem vezérszónoki képviselői hozzászólások felszólalási időtartamát. A kormánypárti frakció a tiszteletdíj-csökkentés és a fegyelmi szankciók szabályain is változtatna. A képviselőcsoport mindezt azzal indokolta, hogy így demokratikusabbá és átláthatóbbá válik a parlamenti munka, koncentráltabbak lesznek a viták, valamint az elmúlt 16 év „túlzó és önkényes bírságai helyett” következetesebben érvényesül a képviselői számon kérhetőség.

A változtatásokat a parlamenti vita érdemi korlátozásának tartja a kereszténydemokrata Nacsa Lőrinc. A KDNP országgyűlési képviselője Facebook-oldalán azt írta: olyan házszabályi módosításokat hoztak be a kormánypárti képviselők, amelyek érdemben korlátozzák a parlamenti, politikai vitát és gyakorlatilag a kormányt helyezik a parlament fölé. Pedig pont fordítva van, vagyis kellene lennie, és „ezt sokszor nekünk sem sikerült megértenünk” – fogalmazott.

Nacsa Lőrinc felidézte, hogy azt hallgatták nyáron a miniszterelnöktől, az újonc parlamenti képviselőktől, hogy az elmúlt években kiüresítették a parlamentet, amely nem ülésezett túl gyakran, nem voltak érdemi viták, „de bezzeg most”. A politikus az alapállítást is vitatta, hozzátéve: a Tisza eddig bírta az ellenvéleményeket, az érdemi ellenérveket, a pillanatokat, amikor kiderül, hogy nincs igaza a kormányuknak. Eddig bírták az estébe nyúló vitákat, a sok parlamenti ülést.

Rámutatott: a hamarosan életbe lépő új parlamenti szabályok szerint heti egyszer lesz csak lehetősége a képviselőknek napirend előtt felszólalni, kivéve Magyar Péternek, neki bármennyi alkalommal, korlátlanul. Magyar Péter innentől majd nemcsak halaszthatatlan vagy rendkívüli ügyben szólalhat meg, hanem bármiben.

A felszólalási idők csökkentése érinti a vezérszónokokat, a sima felszólalást, az expozét, kivéve a miniszterelnök felszólalásait, neki korlátlan időkeret áll rendelkezésre – kifogásolta.

A KDNP-s politikus szóvá tette, hogy ezentúl az európai ügyeket érintő kérdésekben sem, és más vitában sem szólalhat fel magyar európai parlamenti képviselő az Országgyűlésben. Értékelése szerint az elkezdett kollektív bűnösség bevezetésének folytatásaként fegyelmi ügyekben az egész frakció is büntethető az egyes képviselők ügyei miatt. Kitért arra, hogy a levezető elnök dönti majd el, hogy mi minősül személyes érintettségnek és mi nem. Magyar Péter szidalmazhat bárkit korlátlanul, a megtámadott képviselő egy elnöki kegytől függően válaszolhat, vagy nem – jegyezte meg.

„Ezek lesznek az új szabályok. Most a friss levegő, a visszatért európai demokrácia és az ígért átlátható parlamentarizmus jegyében, 2026-ban” – fogalmazott Nacsa Lőrinc.