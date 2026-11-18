A javaslat felidézi: a dohánykiskereskedelem-ellátási koncessziót egy 2014-es törvénnyel hozták létre, amely a dohánytermékek nagykereskedőktől való beszerzését, raktározását, és a trafikoknak értékesítését és kiszállítását az állam kizárólagos gazdasági tevékenységévé nyilvánította, és lehetővé tette, hogy az állam e jogát nyilvános pályázat nélkül, koncessziós szerződéssel engedje át. Ennek alapján 2015 júniusától húsz évre a Tabán Trafik Zrt. és a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. által létrehozott ODBE Kft. vált egyedüliként jogosulttá arra, hogy a Magyarországon legálisan forgalmazott dohánytermékeket a nagykereskedőktől megvásárolja és a trafikoknak továbbértékesítse.

Az átalakítás oka az, hogy a jogalkotó szerint a pályázat nélkül odaítélt koncesszió piactorzító, átláthatatlan, és ellentétes mind a hazai, mind az uniós versenyjogi követelményekkel. Emellett nemzetközi szinten is egyedülálló megoldás volt. A reformban kiemelt jelentősége van az objektív, transzparens és versenysemleges működés biztosításának is – olvasható a javaslatban. Ezeknek a céloknak a leghatékonyabb megvalósítási módja a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység liberalizálása.

A koncessziós jogosult a javaslat értelmében nem kap kompenzációt, mert szolgáltatásnyújtási jogát piaci szereplőként megtarthatja, eleve versenyjogba ütköző módon jutott a jogosultsághoz, és az elmúlt évtizedben kockázatmentesen az eredeti befektetése sokszorosát kereste meg.

A piac felszabadítása úgy valósulna, hogy megnyitnák a disztribútori tevékenységet egyrészt bármely, a jövedéki jog alapján dohánytermékek forgalmazására jogosult kereskedő, másrészt közvetlenül a dohánytermék-nagykereskedők számára is. Külön engedélyezés bevezetésére előbbiek esetében a törvényjavaslat azért nem tartalmaz rendelkezést, mert a kereskedési jogosultság a szigorú feltételek mellett megszerezhető jövedéki engedélyhez kötött.

A kiskereskedők védelmét szolgáló garanciák megmaradnak, így a szerződéskötési és kiszállítási kötelezettség, a diszkriminációmentesség, vagy a kötelező kiskereskedelmi árrés. Ha a nagykereskedő közvetlenül ad el a trafiknak, rá is ezek a szabályok vonatkoznak a javaslat szerint.

A törvényjavaslat rendelkezéseinek túlnyomó többsége 2027. június 1-jén lép hatályba, felkészülési időt biztosítva a piac minden szereplőjének arra, hogy üzleti döntéseiket és szerződéseiket az új piaci helyzethez igazítsák. Rövid átmeneti idővel kizárólag az árréssávok számítási módjának átalakítására vonatkozó, technikai jellegű – a koncessziós jogosult disztribútor esetében emellett átmeneti időszakra is szóló – rendelkezések lépnének hatályba – olvasható az indokolásban.