Ha „halott” sündisznót találunk a hideg hónapokban, semmiképp se temessük el vagy dobjuk a kukába – hívja fel a figyelmet Facebook-posztjában a Tenkesalja Állatvédő Egyesület.

Az állatvédők közleményükben hangsúlyozzák:

a sünök novembertől márciusig hibernálódnak, hogy átvészeljék a téli hónapokat.

Rendszerint gödröket ásnak a biztonság kedvéért, vagy az avar alá bújnak, de már egyre kevesebb a zöld növényzet, a lehullott leveleket a kertekben összegyűjtik, így mind nehezebb és nehezebb számukra megfelelő búvóhelyet találni.

Egyes példányok megtalálják a megfelelő, meleg és biztonságos helyet a téli álomhoz, mások viszont annyira elfáradnak a keresgélésben, hogy végül kiszolgáltatott, nyílt helyen alszanak el, például egy út szélén.

A téli álom során az állatok pulzusa és testműködése lelassul, a testhő lecsökken, ami miatt sokan azt hihetik, hogy egy elpusztult sünt találtak.

Éppen ezért az állatvédő egyesület azt javasolja, hogy ha ilyen állapotban lévő sündisznót találunk a kertünkben vagy az utcán, akkor tegyük egy kartondobozba, amit helyezzünk el egy száraz, biztonságos helyen, ahol az állat átvészelheti a hibernációs hónapokat.

A közlemény kiemeli, hogy a sün veszélyeztetett állatfaj, egyébként teljesen ártalmatlan, viszont nagyon fontos az ökoszisztéma számára. Bogarakat, csigákat, békákat, gyíkokat, kígyókat esznek, de egérfészkeket is elpusztítanak. Nem félnek a méhektől és a darazsaktól sem, könnyedén feldúlják és kifosztják a darázsfészkeket is anélkül, hogy figyelniük kellene a csípésekre, harapásokra.