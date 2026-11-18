Távozik posztjáról Pfeiffer Gyula, a Budapesti Operettszínház főzeneigazgatója, miután benyújtotta a felmondását – közölte a teátrum. A főzeneigazgató távozásáig, változatlanul ellátja feladatait az intézményben. Munkaviszonya 2026. november 30-án szűnik meg.

A Liszt Ferenc-díjas karmester, zongora- és orgonaművész 2019 óta a Budapesti Operettszínház főzeneigazgatója.

Zenei tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán (ma: Egyetem) végezte, 1984-ben lett a Magyar Állami Operaház tagja, ahol operakarmesterként 1989-ben debütált.

A Respighi Akadémián Rómában Moshe Atzmon asszisztenseként dolgozott a karmesterképző szakon, majd a Győri Nemzeti Színház első karmestere és a Győri Zeneművészeti Főiskola tanára volt.

Dolgozott az Operaház stúdiójának zenei vezetőjeként, előadásainak karmestereként, 2000-től pedig az Interoperett karmestereként.

Számos operettet és musicalt, többek között a János vitézt, A denevért, A cigánybárót, az Egy éj Velencébent, a Viktóriát, a Sybillt, a Luxemburg grófját és a Grand Hotel-t vezényelte itthon és külföldön egyaránt.

Zongoraművészként, orgonaművészként és karmesterként számos európai országban - Ausztria, Németország, Olaszország, Görögország, Ciprus, Nagy-Britannia, Finnország, Csehország - lépett fel.