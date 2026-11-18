Az Axios című amerikai hírportál az eseménnyel összefüggésben felhívta a figyelmet arra, hogy Hszi gyakorlatilag szakított az ilyenkor szokásos protokollal azzal, hogy személyesen ment Trump elé a repülőtérre, ahol meg is ölelte az amerikai elnököt.

Hszi és Trump találkozását a kínai állami televízió élőben közvetítette.

A kínai elnök, akit a Hszinhua kínai állami hírügynökség idézett, a Közel-Keleten dúló konfliktusok és az ukrajnai háború közepette a stabilitás fontosságát hangoztatta, hozzátéve, várakozással tekint a kínai-amerikai kapcsolatokat és az ázsiai-csendes-óceáni régióban, valamint a globális téren való együttműködést érintő mély beszélgetésre annak érdekében, hogy a két ország konstruktív és stabil viszonyt alakítson ki egymással.

A dél-kínai nagyvárosban több mint egy év után ismét személyesen találkozott Donald Trump és Vlagyimir Putyin: az amerikai és az orosz elnök kézfogással üdvözölte egymást, és néhány szót is váltott az APEC-csúcstalálkozóra érkező vezetők családi fotója előtt.

Putyin előző nap érkezett Kínába és bár Hszi korábban többször „régi barátjaként” hivatkozott az orosz államfőre, Putyint nem ő, hanem a Hszi jobbkezének tartott Caj Csi kabinetfőnök üdvözölte érkezésekor.

Az orosz és a kínai elnök helyi idő szerint szerda reggel már több mint két órát töltött együtt, és gazdasági együttműködésről, valamint Ukrajnáról és a Koreai-félszigetről is beszéltek – tájékoztatott a Kreml.

Csütörtökre amerikai-kínai-orosz államfői találkozót terveznek Sencsenben.

A Kreml Moszkvában arról tájékoztatott, hogy az orosz elnök megvitatta a kínai államfővel az ukrajnai háború kérdését. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője pedig azt is elmondta, hogy arra várhatóan nem lesz idő, hogy Putyin teljes körű kétoldalú megbeszélést folytasson az amerikai elnökkel.