A Transzatlanti Energiaügyi Együttműködési Partnerség miniszteri találkozóján a 4iG és az energetikai infrastruktúra fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó Sentinel Midstream kötött megállapodást. A kormányzati és iparági vezetők rendszeres fórumának idei rendezvényét az amerikai és a lengyel energiaügyi minisztérium közösen szervezte. A tanácskozás napirendjén az energiabiztonság és az energetikai beruházási lehetőségek szerepeltek.

A megállapodással a 4iG közleménye szerint amerikai iparági partnerrel bővítik augusztusban bejelentett új stratégiai üzletágának nemzetközi kapcsolataikat és az energetikára is kiterjeszti a kritikus infrastruktúrák területén folytatott transzatlanti együttműködéseit.

A partnerség új ellátási útvonalakat és forrásokat nyithat meg, valamint javíthatja az energiaellátás diverzifikáltságát és kiszámíthatóságát az adriai régióban, továbbá hozzájárulhat Közép-Kelet-Európa és a Nyugat-Balkán energiabiztonságához. A 4iG energetikai stratégiája a működő energiatermelő eszközök megszerzése és új kapacitások fejlesztése mellett az újgenerációs energetikai technológiák és infrastruktúrák regionális meghonosítása.

Az együttműködés a cseppfolyósított földgáz és más folyékony szénhidrogének tárolására, szállítására, energiatermelési célú felhasználására, valamint a kapcsolódó energetikai infrastruktúra fejlesztésére fókuszál.

Célja egy olyan regionális energetikai keretrendszer kialakítása az adriai térségben, amely erősíti a tágabb régió energiabiztonságát, ellenálló képességét és energiaellátásának diverzifikációját.

A 4iG csoport és a Sentinel Midstream közötti megállapodás a közös beruházási lehetőségek azonosítására, új, zöldmezős energetikai infrastruktúra és energiatermelési projektek fejlesztésére, és a kereskedelmi együttműködési lehetőségek vizsgálatára terjed ki.

A közlemény idézi Jászai Gellértet, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatóját, aki kiemelte, hogy a régió kritikus infrastruktúra-befektetőjeként, a csoport jelentős piacismerettel rendelkezik és erős partnerségeket épített ki az adriai térség nyugat-balkáni országaiban.

„Az együttműködéssel új kereskedelmi és szállítási útvonalak kiépítéséhez és ezáltal a régió energiabiztonságának erősítéséhez járulhatunk hozzá” – mondta a vezérigazgató.

A Sentinel Midstream amerikai energetikai infrastruktúra-vállalat, amely nagyszabású, stratégiai elhelyezkedésű energetikai infrastruktúrák fejlesztésével, finanszírozásával és üzemeltetésével foglalkozik. A vállalat szakértelemmel rendelkezik az energiahordozók szállítása, tárolása és tengeri terminálokon történő kezelése területén, meghatározó jelenléte van a Mexikói-öböl amerikai partvidékén, és egyre nagyobb hangsúlyt helyez a nemzetközi energetikai infrastruktúrákra és ellátási megoldásokra.

A Sentinel Midstream egyik zászlóshajó projektje a Texas GulfLink, egy közel 2,1 milliárd dolláros mélytengeri kőolajexport-terminál fejlesztése, ami a legnagyobb, VLCC-tankhajók közvetlen rakodására is alkalmas lesz, így jelentősen bővíti az Egyesült Államok lehetőségeit a kőolaj szállítására a nemzetközi piacokon.