Hárommilliárd eurót fektetne a Tesla a Berlin melletti grünheidei gyár bővítésébe. Az új csarnokban hosszabb távon évente akár egymillió Cybercab készülhetne – írja a Reuters híradása nyomán a hvg.hu.

Ha mindez megvalósul, a Tesla egyetlen európai üzeme kapacitásával is megelőzheti a Volkswagen wolfsburgi gyárát. A bejelentés alig egy héttel azután érkezett, hogy a VW lefújta a villanyautóihoz tervezett wolfsburgi óriásöntödét.

A Cybercab egy kétüléses önvezető taxi, amelyet kormány és pedálok nélkül terveztek. A Tesla még idén beadná a gyárbővítés engedélykérelmét, 2027 első felében kezdené az építkezést, 2029-ben pedig már autókat gyártana az új csarnokban. Hogy ezek mikor vihetnek utasokat német közutakon, egyelőre kérdéses. Fontos megjegyezni, hogy a Cybercab még nem kapott EU-s jóváhagyást.

A Tesla az építkezés és a termelés előkészítéséhez első körben több száz embert keres. Hogy hosszú távon hány állást hoz a beruházás, arról még nincs konkrét szám. A sajtónak nyilatkozó autóipari elemző, Matthias Schmidt szerint pont ez az egyik nyitott kérdés, mert sok múlik azon, mennyire automatizálják az új gyártósort.