Közölte, hogy mindkét oldalról jelen lesz még néhány tisztségviselő, de neveket nem mondott. A tervezett találkozót, amelyről szerdán sokáig nem született megállapodás, a Fehér Ház is megerősítette.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy a találkozó rövid lesz, de a konkrétumokkal kapcsolatban nem kívánt találgatásba bocsátkozni.

Peszkov elmondta azt is, hogy a csúcs margóján csütörtökön megtartandó kínai-orosz-amerikai találkozót legfeljebb egyórásra tervezik.

Usakov hozzátette, hogy az időtartam a beszélgetés alakulásától függ, annak során bármilyen kérdést megvitathatnak, amely a nagyhatalmak közötti együttműködéssel és annak a nemzetközi helyzetre gyakorolt hatásával kapcsolatos. Mint mondta, aligha kerülhető el az ukrajnai kérdés megvitatása.

Szerdán Putyin és Trump is külön megbeszélést folytatott Hszivel, és a csúcson egy üdvözlés erejéig hármasban is találkoztak. Az amerikai elnököt a csúcs házigazdája személyesen fogadta a repülőtéren.

Peszkov közölte, hogy az orosz és a kínai vezető megbeszélésén szó esett az ukrajnai rendezésről is, Putyin beszámolt Hszinek a Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottal nemrégiben Moszkvában folytatott tárgyalásairól. Usakov azt mondta, hogy felek áttekintették a nemzetközi és regionális napirend legfontosabb és legsürgetőbb kérdéseit.

Hírügynökségek japán kormányzati forrásokra hivatkozva közölték, hogy Putyin szerdán mintegy félórás megbeszélést folytatott Takaicsi Szanae japán miniszterelnökkel, egyebek között a kétoldalú kapcsolatról és a Hokkaido Simbun újság Oroszországban őrizetbe vett újságírójáról, Imai Jukiról.