Kezdődik a kisföldalatti felújításának és meghosszabbításának tervezése – posztolta ki kedd este Vitézy Dávid közlekedésügyi miniszter a Facebookra.

Szerinte az elmúlt évek egyik legfontosabb sikere volt Budapesten, hogy sikerült elérni: Rákosrendezőn luxusszállodák és óriástornyok helyett egy új városrész épüljön, megfizethető árú lakásokkal. Az azonban már az első pillanatban egyértelmű volt számára, hogy a rákosrendezői fejlesztés csak akkor lehet sikeres, ha időben nekikezdenek a kisföldalatti meghosszabbításának és felújításának, hiszen a vasút mellett ez lehet a több tízezer embernek otthont adó új városrész egyik legfontosabb közlekedési eszköze.

Ezért már fővárosi képviselőként azt javasolta, hogy a főváros mielőbb biztosítson forrást a tervezés megkezdésére, hogy amint rendelkezésre áll a szükséges pénz, hozzá is tudjanak kezdeni a beruházáshoz.

Most a BKK kiírta a tervezésre vonatkozó közbeszerzést, amely magában foglalja:

a vonal 800 méteres meghosszabbítását Rákosrendezőig,

a meglévő pálya rekonstrukcióját,

az állomások műemléki szempontokat figyelembe vevő megújítását és akadálymentesítését,

új állomás építését a Hungária körútnál, az 1-es villamoshoz való kapcsolat javítása érdekében.

„Egy évvel ezelőtt fővárosi képviselőként még azért érveltem a tervezés megindítása mellett, mert kész tervekkel mindig nagyobb esély van forrást szerezni, de akkor valójában még messze voltunk attól, hogy pénz is legyen a projekt megvalósítására. Azóta azonban ez is megváltozott: a kisföldalatti felújítása és meghosszabbítása ugyanis már a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv része, így biztosan kijelenthetjük, hogy a tervekhez szükséges európai uniós forrás is rendelkezésre áll a Tisza-kormány döntése alapján a BKK számára. Ez mutatja a legjobban, hogy miért jelent hatalmas lehetőséget Magyarországnak az uniós források hazahozatala, hiszen azoknál a beruházásoknál, amelyek néhány hónapja még vágyállomnak tűntek a forráshiány miatt, most leginkább azon múlik a megvalósítás, hogy milyen tempóban tudjuk a tervező és előkészítő munkákat elvégezni. Hatalmas munka áll előttünk, de végre a sehova nem vezető hatalmi csatározások helyett az ország és benne Budapest valódi fejlesztése a cél” – zárul a bejegyzés.