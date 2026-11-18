A brüsszeli közlemény szerint az intézkedés biztosítja az uniós szankciók koordinációját az uniós intézmények, a tagállamok és az EU-n kívüli országok között.

A hivatal valamennyi szankciós rendszerre kiterjed: különösen az Oroszországgal és Fehéroroszországgal kapcsolatosakra, de az Iránt, Észak-Koreát és Szíriát érintőkre, valamint a hibrid fenyegetésekkel és a szervezett bűnözéssel összefüggő intézkedésekre is. A hivatal támogatást nyújt a tagállamoknak a szabályok betartásával kapcsolatos gyorsabb iránymutatás, adatmegosztás, valamint gazdasági és technikai elemzések révén, biztosítva ezzel az uniós szankciók összehangolt végrehajtását és érvényesítését.

Oroszország Ukrajna elleni inváziója és az arra adott uniós válasz átformálta a szankciók szerepét: azok külpolitikai, valamint a nemzetközi kihívásokra adott válaszok eszközévé váltak – fogalmaztak.

Mivel a szankciók tervezésével és végrehajtásával szemben támasztott követelmények folyamatosan változnak, elengedhetetlen a brüsszeli testület kapacitásainak és szervezeti felépítésének megerősítése - érveltek. A megszorító intézkedések mértéke és összetettsége rávilágított arra, hogy szükség van a koordináció erősítésére, a tagállamokkal való szorosabb együttműködésre, valamint a nemzetközi partnerekkel folytatott mélyebb párbeszédre – magyarázták.

Az uniós szankciós hivatal az Európai Bizottság Főtitkárságán belül jön létre, politikai felügyeletét Maria Luís Albuquerque uniós biztos látja el – tájékoztattak.

Az új hivatal munkájának központi eleme lesz az uniós szankciós különmegbízott támogatása, aki unión kívüli országokkal tárgyal azért, hogy csökkentse a szankciók kijátszásának kockázatát, különösen az alternatív kereskedelmi útvonalak, pénzügyi csatornák vagy beszerzési hálózatok révén.

Az Európai Bizottság Lars Danielsson svéd diplomatát nevezte ki az uniós szankciók végrehajtásáért felelős nemzetközi különmegbízottá. Danielsson 2027. február 6-án foglalja el a tisztségét.