Döntött a kormány a 35 éves autópályakoncesszió megszüntetéséről – közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy visszaveszik Mészáros Lőrinctől és Szíjj Lászlótól az autópályák üzemeltetését. A 35 évre szóló szerződés kifizetése 23 ezer milliárd forintjába került volna az adófizetőknek.

Ötszörösére, 100 milliárd forintra emelkedik az útfelújításra fordítható forrás a jövő évi költségvetésben – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Október végére ismét elérte a 90 napos szintet Magyarország kőolaj- és üzemanyag-tartaléka. Ezzel helyreállt az ellátás biztonságához szükséges készletmennyiség.

Lengyel LNG-terminálokon keresztül is érkezhet földgáz Magyarországra a jövőben. Ennek lehetőségét az Orlen lengyel energetikai vállalat és az MVM ONEnergy vizsgálja, miután együttműködési megállapodást kötöttek.

Négy év alatt, fokozatosan vezeti be a nyugdíjasok SZÉP-kártyáját a kormány – derül ki az este megjelent Magyar Közlönyből. Az összeg első negyede – jövedelemtől függően 25 ezer vagy 50 ezer forint, jövőre október 31-ig érkezik.

Benyújtották az Országgyűlésnek az egészségügyi szakdolgozók bérrendezéséről szóló törvényjavaslatot, amely átalakítaná az ágazati bértáblát. A sávos rendszer helyett a dolgozó végzettsége és szakmai gyakorlata alapján 10 fizetési osztályba sorolnák az érintetteket, és senki nem kereshetne kevesebbet a jelenlegi alapbérénél.

Részleges haszonbérfizetési moratóriumot vezetne be a kormány az aszálykárok miatt, a javaslatot már benyújtották az Országgyűlésnek. A tervezet szerint a gazdálkodóknak az éves haszonbér felét az év végéig kellene kifizetniük, a fennmaradó összeget pedig legfeljebb két éven belül, a felek megállapodása szerint.

Megszüntetné a kormány az Országos Dohányboltellátó kizárólagos jogát és koncessziós szerződését 2027. június elsejétől – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid szerint a társaság 2015 óta verseny nélkül látja el dohánytermékekkel a trafikokat, és 10 év alatt csaknem 67 milliárd forint nyereséget ért el.

Módosítaná a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvényeket az Európai Ügyészséghez való csatlakozás miatt a kormány. Az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó ügyekben a magyar ügyészi feladatokat a szervezethez delegált ügyészek látnák el, szolgálati helyük az Európai Ügyészség magyarországi hivatala lenne.

Másfél millió forint támogatást is kaphatnak a pedagóguspályára készülő egyetemisták a Klebelsberg Központ ösztöndíjpályázatán – közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A tanárszakos hallgatók havi 100-150 ezer forint támogatásban részesülhetnek.

Lassult a keresetek növekedési üteme szeptemberben. A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 737.400, a nettó 517.700 forint volt. A bruttó kereset mediánértéke 615.500, a nettó 435.600 forintot ért el, 8,2, illetve 9,6 százalékkal többet az egy évvel korábbinál.

A Fidesz szerint a tervezett adóemelések veszélyeztetik a munkahelyeket és rontják a magyar cégek versenyképességét. Palóc André országgyűlési képviselő azt mondta: a 2027-es költségvetés 26 új adóintézkedést vagy emelést tartalmaz, összesen több mint ezermilliárd forint értékben.

Január 1-jén kezdheti meg munkáját a Működő és Emberséges Magyarország Intézet, miután benyújtották az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek. A kormányoktól és pártoktól független szervezet vezetőjét nyilvános pályázat után az Országgyűlés választaná meg.

A kormány 18 milliárd 200 millió forintot fordít országfásítási programra 2027 és 2030 között. A kormányhatározat szerint 6 milliárd 600 millió forint keretből az állami erdészeti társaságok bevonásával évente 330 hektár, összesen legalább 1.320 hektár új erdőt telepítenek. Emellett 20 ezer kilométer csatornaszakasz menti fásítást is végeznek 6 milliárd 100 millió forint keretből.

Megszüntetné az Élelmiszermentő Központot a kormány, az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az Országgyűlésnek. Az indoklás szerint a központi koordináció helyett már közvetlen együttműködés alakult ki az élelmiszer-kereskedők és a karitatív szervezetek között.

Januártól az Országos Tűzoltó és Polgári Védelmi Parancsnokság veszi át az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyét. A kormány törvényjavaslata szerint áprilistól megszűnnek a katasztrófavédelmi kirendeltségek, helyi szinten pedig a hivatásos tűzoltóparancsnokságok és őrseik működnek tovább.

Önálló törvényben szabályozná a fővárosi és megyei kormányhivatalok jogállását a kormány, amely már benyújtotta az erről szóló javaslatot az Országgyűlésnek. Az előterjesztés célja a területi államigazgatás működésének megújítása.

Benyújtotta a tudományos kutatóhálózat átalakításáról szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek a kormány. Ennek értelmében a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat visszakerülne a Magyar Tudományos Akadémiához.

Rövidítené a parlamenti felszólalások egy részének időtartamát, és módosítaná a képviselői szankciók szabályait jövő februártól a Tisza parlamenti frakciója. A változtatások célja a hatékonyabb, átláthatóbb és tartalmasabb parlamenti munka.

Még ebben a hónapban találkozhat Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök. Az ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint magyar kollégájával Brüsszelben állapodott meg a csúcstalálkozó előkészítésének további lépéseiről.

A sencseni APEC-csúcstalálkozón személyesen fogadta az amerikai elnököt a kínai kollégája. Donald Trump több mint egy év után találkozott ismét az orosz elnökkel. A csütörtöki plenáris ülés után kétoldalú Putyin-Trump találkozót terveznek. A három ország vezetője csütörtökön közös találkozót is tart, a Kreml tájékoztatása szerint Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin már az ukrajnai háborúról is egyeztetett.

45 milliárd eurós hitelkeretet javasol Ukrajna 2027-es pénzügyi és katonai szükségleteinek fedezésére az Európai Bizottság. A tervek szerint 20 milliárd eurót költségvetési támogatásra, 25 milliárdot pedig védelmi célokra fordítanának.

Új szankciós hivatalt hozott létre az Európai Bizottság az uniós korlátozó intézkedések összehangolására és kijátszásuk megakadályozására. A szervezet az összes uniós szankciós rendszer végrehajtását segíti, különös tekintettel az Oroszország és Fehéroroszország elleni intézkedésekre.

Lettországban megszavazta Andris Kulbergs új, Európa-párti, jobbközép koalíciós kormányát a parlament. A kabinet katonai, politikai és gazdasági támogatást ígér Ukrajnának, támogatja az ország uniós és NATO-csatlakozását, valamint megszakítaná a gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal és Fehéroroszországgal.

Nagyobb pénzügyi támogatást és konkrét klímavédelmi intézkedéseket sürgetnek a kis szigetállamok az ENSZ törökországi klímakonferenciáján. A tengerszint emelkedése, az óceánok melegedése és a partvidékek pusztulása miatt azt követelik, hogy a nagyobb kibocsátású, gazdag országok vállaljanak nagyobb részt a védekezés és a károk helyreállításának költségeiből.

Több mint 5,3 milliárd eurós keretösszeggel közzétette az oktatás, a képzés és a sport területét érintő Erasmus+ 2027-es pályázati felhívását az Európai Bizottság. A program jövőre várhatóan mintegy 1,6 millió résztvevő számára teszi lehetővé a tanulási célú utazást az oktatás valamennyi ágában.

A Közép- és Kelet Európa legjobb egyeteme címet nyerte el a Semmelweis Egyetem. A krakkói Jagelló Egyetemen rendezett konferencián először hirdették ki a közép- és kelet-európai régió egyetemeit értékelő Times Higher Education eredményeit.