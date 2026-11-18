A Budapesti Uzsoki Utcai Kórház kardiológiai osztályán néhány betegnél és dolgozónál gyomor és bélrendszeri problémák jelentkeztek, ezért átmenetileg látogatási és betegfelvételi tilalmat rendelt el – derül ki az intézmény közleményéből.

A kórház együttműködik a fenntartóval és a népegészségügyi hatósággal, és minden más osztályon zavartalanul működik a betegellátás – írja a 24.hu.

A betegek állapotáról a kardiológiai részleg mellékén érdeklődhetnek a hozzátartozók, a csomagokat az osztály bejáratánál átveszik a dolgozók 9-10 és 15-16 óra között.

A Szent János kórházban rühfertőzés jelent meg

A Szent János kórházban rühfertőzés jelent meg, ezért infekciókontroll-intézkedéseket hoztak a vonatkozó intézményi protokoll alapján. A kórház szerint felkutatták a lehetséges kontaktokat is, és szűrik a betegeket, dolgozókat.