A kormánypárti politikus hangsúlyozta, a MEMI egy olyan, kormányokon és pártokon átívelően működő, független intézmény lehet, amely állandó kapcsolatot teremt az állampolgárok, a helyi közösségek, a civil szervezetek és az állami döntéshozatal között.

Radnai Márk közölte,

az intézet vezetőjét nyilvános pályázat után az Országgyűlés választaná meg, szigorú politikai összeférhetetlenségi szabályok mellett.

Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben a Közhangon több mint 2200 észrevételt, javaslatot és véleményt kaptak a törvényjavaslathoz, amelyet ezen visszajelzések alapján véglegesítettek.

Radnai Márk jelezte:

az intézet első nagy feladata a Magyarország Hangja Program elindítása lesz, „amelynek keretében az ország minden szegletében megismerhetjük az emberek valódi problémáit, tapasztalatait és javaslatait.”

Úgy fogalmazott: új alapokra kell helyezni az emberek bevonását, mert hisz abban, hogy a közös tudás vezethet hosszútávon a jó döntésekhez. „Most megteremtjük ennek az intézményi feltételeit is” – írta.

A kormánybiztos a poszt alatt kommentben azt is kiemelte: hisz abban, hogy az elszámoltatás mellett, ez az egyik legfontosabb területe a rendszerváltásnak.

A MEMI létrehozásáról november elején indult társadalmi egyeztetés. A Tisza országgyűlési frakciója akkor azt közölte: az intézet egy új szemléletet kíván meghonosítani a magyar közéletben, ugyanis a társadalmi részvételnek nem szabad kizárólag a választásokra vagy az alkalmi konzultációkra korlátozódnia.

Hangsúlyozták, hogy a MEMI az Országgyűlés demokratikus részvételt támogató és fejlesztő szerveként működhet.

Magyar Péter miniszterelnök májusban egy Facebook-bejegyzésben írt arról, hogy a kormány a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében hozza létre az intézetet. A miniszterelnök akkor azt is bejelentette, hogy az intézet működési ideje öt évre szól; feladata kifejezetten elemző, javaslattevő és módszertani jellegű lesz.