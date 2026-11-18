A vádirat szerint a nő márciusában sárospataki otthonukban megkereste a fegyverszekrény kulcsait, majd a szekrényből kivett egy 12-es kaliberű sörétes puskát és két, hozzá tartozó lőszert.

Autóval a város külterületén található vadászházhoz hajtott, ahol öngyilkossági szándékkal betöltötte a fegyvert, majd mellkason lőtte magát. A megmaradt lőszert a vadászház melletti tóba dobta, a fegyvert pedig autója csomagtartójába tette, majd elhagyta a helyszínt.

A keresésére indult fia és a rendőrség később megtalálta a nőt, a járművében pedig fellelték a sörétes fegyvert. A nő nem rendelkezett engedéllyel a lőfegyver és a lőszerek megszerzésére, illetve tartására.

A Sátoraljaújhelyi Járási Ügyészség lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt emelt vádat a büntetlen előéletű nő ellen, akivel szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

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