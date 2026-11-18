A rendőrségnek több ideje lenne a titkos információgyűjtésből – ami lehet megfigyelés, lehallgatás, lakások átkutatása, dokumentumok megszerzése – származó adatok felhasználására. Eddig akkor használhatták fel bizonyítékként a bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés eredményeit, ha az adatok megszerzését követő 8 napban elindították a büntetőeljárást. A módosítással 30 napra emelkedne ennek a határideje – írja a Telex.

Változnának a rendőri intézkedésről készült felvételek megőrzésének szabályai is. 30 nap helyett ezentúl 60 napig kéne megőrizni ezeket. Az indoklás szerint erre azért van szükség, mert a rendőri intézkedéssel szemben 30 napon belül lehet panaszt tenni. Emiatt előfordulhatott, hogy mire megkezdték a panasz elbírálását, már törölték a felvételeket.

A panaszok elbírálására jelenleg 35 napjuk van a hatóságoknak, a módosítás szerint sok esetben ez kevés az ügyek tisztázására, ezért 60 napra emelnék a határidőt.

„Rendőrködnek” majd a közterület-felügyelők

A rendőrség tehermentesítésével indokolják a közterület-felügyelők feladatainak kibővítését. Jelenleg többek között ők felelnek a közterületek használatának és tisztaságának ellenőrzéséért. Részt vesznek a bűnmegelőzésben és a rendvédelemben, hozzájuk tartozik a parkolás is, de még állategészségügyi feladataik is vannak. A módosítás három területtel bővítené a közteresek feladatkörét. A szöveg szerint ezek olyan közterületi, igazgatási és rendészeti jellegű feladatok, amik nem igényelnek önálló rendőri mérlegelést, hatósági döntést vagy speciális rendőrszakmai kérdést. Ez a három terület:

– közreműködés a közlekedés zavartalanságának biztosításában;

– a gondoskodásra szoruló személyek, valamint az őrizetlenül maradó vagyontárgyak megóvásával kapcsolatos rendőri intézkedések végrehajtásában;

– a talált tárgyakkal kapcsolatos rendőri intézkedések végrehajtásában.

A közteresek jelzőőri feladatok ellátására is jogosultak lehetnek. Ez közúti balesetek, kiemelt rendezvények helyszínének és katasztrófa sújtotta területek biztosítására vonatkozik, ha a rendvédelmi szervek vagy az önkormányzatok felkérik őket erre.

Azt is rugalmasabbá tennék, hogy a közteresek hol dolgozhatnak. A fővároshoz tartozó közteresek Budapest egész területén elláthatnának feladatokat. Az adott kerület közteresei pedig a szomszédos kerülethez is átmehetnek, ha az a kerület erről dönt – olvasható a Telex cikkében.

Szintén a rendőrség munkájának megkönnyítését célozza a beszámolási kötelezettség eltörlése.

A rendőrségnek ezentúl csak az önkormányzatok felkérésére kéne beszámolót tartania a település közbiztonsági helyzetéről és az azzal kapcsolatos feladatokról, intézkedésekről. Most úgy szól a törvény, hogy a rendőrkapitányságoknak évente beszámolási kötelezettségük van. Az indoklás szerint ez felesleges adminisztratív terhet rótt a rendőrségre és az önkormányzatokra, mivel a beszámoló megtartásához az önkormányzatnak határozatot kellett hoznia.

Ráadásul az önkormányzatoknak minimális ráhatásuk van a rendőrség szakmai munkájára. Az is kikerül a törvényből, hogy ha a képviselő-testület nem fogadja el a rendőrség beszámolóját, akkor három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani, és ha másodjára sem megy át a beszámoló, a megyei vagy az országos rendőrkapitányhoz fordulhat a település.