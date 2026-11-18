„Barátom…Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát!” – Forsthoffer Ágnes Lukács evangéliuma 6. fejezetének 41. versét idézve kezdet bejegyzését, majd jelezte: Németh Balázs eredeti vagyonnyilatkozatából kimaradt egy személyi titkári megbízatás, amely után havi 1–5 millió forint közötti jövedelemben részesült. A képviselő később, utólag tüntette fel a tisztséget a dokumentumban.

A házelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy Németh önéletrajzában a Fidesz-frakció szóvivőjeként is szerepel, ez a pozíció azonban szerinte nem található meg a vagyonnyilatkozatában.

Forsthoffer Ágnes a posztban felajánlotta, hogy személyesen magyarázza el az ellenzéki képviselőnek a vagyonnyilatkozat egyes rovatait, és kitért arra is, hogy szerinte több fideszes képviselő eredeti bevallásából is ingatlanok maradtak ki. Példaként Takács Pétert és Vitányi Istvánt említette.

„Képviselő úr, szerintem tényleg engedje el a további vagyonnyilatkozat-szemlét! Kopogjon be egyik nap, és készséggel elmagyarázom Önnek, hogy mi a vagyonnyilatkozat célja és a rovatait hogy kell értelmezni” – fogalmazott.

Ismeretes, Németh Balázs november elején vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett Forsthoffer Ágnes házelnök ellen, mert szerinte a tiszás politikus korábban kiegészített vagyonnyilatkozatából is kimaradt, hogy 2026 márciusáig egy milliárdos forgalmú cég ügyvezetője volt.