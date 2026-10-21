Rekordrajtot vett a Ferencváros egyik Európa-liga-ellenfele

Ruben Amorim a Milan történetének mindössze harmadik edzője lett, aki veretlen maradt a Serie A-ban töltött első hét mérkőzésén.

Az Opta a MilanNews által idézett adatai szerint a portugál szakember mérlege eddig négy győzelem és három döntetlen, amivel beállította Luis Carniglia 1963-as rekordját. Rajta kívül még Hector Puricelli volt képes erre a Milan kispadján 1955-ben; ő az első hét bajnoki mérkőzéséből hármat nyert meg, négyen pedig döntetlent játszott.

Ilyen rajtra sem Nereo Rocco, sem Arrigo Sacchi, sem Fabio Capello, sem Carlo Ancelotti se volt képes.

Amorim jó sorozata a vasárnapi, Atalanta elleni 3–2-es győzelemmel folytatódott a San Siróban. A gólokat Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot és Mario Gila szerezték.

A győzelemmel a Milan 15 ponttal feljött a tabella negyedik helyére, négy ponttal lemaradva az éllovas Inter és Lazio mögött. Erős kezdés ez egy olyan edzőtől, aki júniusban érkezett Massimiliano Allegri helyére, miután januárban távozott a Manchester Unitedtől. A nemzetközi porondon mutatott mérlege felemás: egy Benfica elleni hazai vereséget követően Salzburgban arattak 4–0-s győzelmet. A piros-feketék a Ferencvárossal is játszanak majd november 5-én, a San Siróban.