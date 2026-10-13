Kitálalt Kleinheisler: kiderült, szerinte miért nem jöhet haza a válogatott labdarúgó

Rég hallottunk az 53-szoros magyar válogatott játékosról, Kleinheisler Lászlóról, aki több mint két éve, utoljára 2024 nyarán, a Némeotszág elleni Eb csoportmérkőzésen szerepelt Marco Rossi szövetségi kapitány együttesében. Korábban játszott a Werder Bremen, a Hajduk Split, az NK Osijek, a Panathinaikosz és a Ferencváros csapatában is, lefutóbb a Csíkszeredában láthattuk, de idén júliusa óta nem áll szerződésben csapattal, nem tudtak megegyezni a hosszabbításról.

A Grazban élő Kleinheisler László a Nemzeti Sportnak adott interjújában most elárulta, hogy miért nem igazol haza, az NBI-be.

„Egyetlen magyar klub sem mutatott konkrét érdeklődést.. Bizonyos időszakokban nem éreztem úgy, hogy a saját hazám kellőképpen megbecsül és tisztel. Különösen az fájt, amikor eljutott hozzám, méghozzá magyar kluboktól, hogy állítólag a fiam – aki autista – az oka, hogy nem akarnak engem, és ez a helyzet problémát jelent nekik” – állította a középpályás.

„Nem tudom elhinni, hogy valakinek a családi helyzete, különösen egy autista gyermek ok lehet arra, hogy valakit szakmailag elutasítsanak. A fiam számomra nem probléma. Ő a legnagyobb áldásom és motivációm. Éppen miatta akarok még többet dolgozni, még erősebb lenni és mindent elérni, amit kitűzök magam elé. Ő nem visszatart, hanem még inkább előrevisz. Természetesen vannak nehéz pillanatok, időnként különleges kihívást jelent, de mellettem van egy csodálatos feleség, aki óriási segítséget és a legnagyobb támogatást jelenti számomra mindenben” – részletezte a lapnak a családi körülményeit Kleinheisler László.

Arra is kitért, nehezményezi, hogy nem köszöntötték fel 50. válogatottsága alkalmából.

„Tudomásom szerint azon kevés játékos egyike vagyok, ha nem az egyetlen, aki semmilyen külön elismerést vagy díjat nem kapott ötvenedik válogatottsága alkalmából”

– panaszolta az interjúban a 32 éves labdarúgó.

Nem érzi a megbecsültséget annak ellenére, hogy 2021-ben az Eb-n a franciák ellen a legjobb játékosnak választották a budapesti mérkőzés után. 2015-ben pedig győztes gólt szerzett Norvégiában, az Európa-bajnoki pótselejtező első mérkőzésén, a visszavágón pedig kiharcolta a válogatott a részvételt a 2016-os kontinenstornán. A nemzeti csapatban a 2016-os, a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon is pályára lépett.