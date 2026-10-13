ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.18
usd:
325.36
bux:
143582.55
2026. október 13. kedd Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2021. június 19.Kleinheisler László, a magyar válogatott tagja a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Franciaország mérkõzésen a Puskás Arénában 2021. június 19-én. A társházigazda magyar válogatott 1-1-es döntetlent játszott a világbajnok francia csapattal.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Kitálalt Kleinheisler: kiderült, szerinte miért nem jöhet haza a válogatott labdarúgó

Infostart

Elárulta Kleinheisler László, hogy miért nem tért vissza az NBI-be annak ellenére, hogy július óta szabadon igazolható. Az is kiderült, hogy nem érzi kellőléppen megbecsülve magát Magyarországon.

Rég hallottunk az 53-szoros magyar válogatott játékosról, Kleinheisler Lászlóról, aki több mint két éve, utoljára 2024 nyarán, a Némeotszág elleni Eb csoportmérkőzésen szerepelt Marco Rossi szövetségi kapitány együttesében. Korábban játszott a Werder Bremen, a Hajduk Split, az NK Osijek, a Panathinaikosz és a Ferencváros csapatában is, lefutóbb a Csíkszeredában láthattuk, de idén júliusa óta nem áll szerződésben csapattal, nem tudtak megegyezni a hosszabbításról.

A Grazban élő Kleinheisler László a Nemzeti Sportnak adott interjújában most elárulta, hogy miért nem igazol haza, az NBI-be.

„Egyetlen magyar klub sem mutatott konkrét érdeklődést.. Bizonyos időszakokban nem éreztem úgy, hogy a saját hazám kellőképpen megbecsül és tisztel. Különösen az fájt, amikor eljutott hozzám, méghozzá magyar kluboktól, hogy állítólag a fiam – aki autista – az oka, hogy nem akarnak engem, és ez a helyzet problémát jelent nekik” – állította a középpályás.

„Nem tudom elhinni, hogy valakinek a családi helyzete, különösen egy autista gyermek ok lehet arra, hogy valakit szakmailag elutasítsanak. A fiam számomra nem probléma. Ő a legnagyobb áldásom és motivációm. Éppen miatta akarok még többet dolgozni, még erősebb lenni és mindent elérni, amit kitűzök magam elé. Ő nem visszatart, hanem még inkább előrevisz. Természetesen vannak nehéz pillanatok, időnként különleges kihívást jelent, de mellettem van egy csodálatos feleség, aki óriási segítséget és a legnagyobb támogatást jelenti számomra mindenben” – részletezte a lapnak a családi körülményeit Kleinheisler László.

Arra is kitért, nehezményezi, hogy nem köszöntötték fel 50. válogatottsága alkalmából.

„Tudomásom szerint azon kevés játékos egyike vagyok, ha nem az egyetlen, aki semmilyen külön elismerést vagy díjat nem kapott ötvenedik válogatottsága alkalmából”

– panaszolta az interjúban a 32 éves labdarúgó.

Nem érzi a megbecsültséget annak ellenére, hogy 2021-ben az Eb-n a franciák ellen a legjobb játékosnak választották a budapesti mérkőzés után. 2015-ben pedig győztes gólt szerzett Norvégiában, az Európa-bajnoki pótselejtező első mérkőzésén, a visszavágón pedig kiharcolta a válogatott a részvételt a 2016-os kontinenstornán. A nemzeti csapatban a 2016-os, a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon is pályára lépett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Kitálalt Kleinheisler: kiderült, szerinte miért nem jöhet haza a válogatott labdarúgó

magyar labdarúgó-válogatott

kleinheisler lászló

marco rossi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megszavazta az Országgyűlés: 12 ezer fuvarozó kap adókedvezményt

Megszavazta az Országgyűlés: 12 ezer fuvarozó kap adókedvezményt

Az üzemanyag drágulása miatt 12 ezer közúti fuvarozó kap literenként plusz 25 forint adókedvezményt az államtól az idei év végéig – döntött kedden az Országgyűlés.
 

Elfogadta az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát elhalasztó előterjesztést az Országgyűlés

Elfogadták a gyermekvédelmi törvényt is – sorozatban szavaz az Országgyűlés, Magyar Péter máris reagált

Kármán András: a jegybanki törvény végre szétválaszt két éles kérdést

Megválasztották a vagyonvédelmi hivatal három új elnökhelyettesét

Lezajlott a szavazás a Médiatanács tagjairól, a Fidesz és a KDNP kivonult az ülésteremből

Tiszás és mi hazánkos mentelmi jogról is szavazott az Országgyűlés

Újabb fideszes tiltakozó akció a Parlamentben

Kötelező drog- és alkoholtesztet vezettetne be Magyar Péter az Országgyűlésben – megszólal az elemző

Nagy Attila Tibor: Orbán Viktor és a Fidesz elkezdte feldolgozni a vereséget, de a nyelvezetük csak az idősebbekhez szól

VIDEÓ
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.13. kedd, 18:00
Turi Attila
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kész, vége: kirúgja Trump a súlyos botrányokba keveredett emberét, aki az elnök fiának a jegyese volt

Kész, vége: kirúgja Trump a súlyos botrányokba keveredett emberét, aki az elnök fiának a jegyese volt

A Fehér Ház lemondásra szólította fel Kimberly Guilfoyle-t, az Egyesült Államok görögországi nagykövetét, miután botránykeltő hírek láttak napvilágot a diplomata tevékenységéről – írja a New York Times. Guilfoyle egyebek mellett egy republikánus donortól kért pénzt a hitelkártya-tartozása törlesztésére, amiért cserébe kormányzati befolyást ajánlott a férfinak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jó hír a túrázóknak: újra megnyílt a népszerű bakonyi csodahely, még a Balatonig is ellátni innen

Jó hír a túrázóknak: újra megnyílt a népszerű bakonyi csodahely, még a Balatonig is ellátni innen

Jó hír a kirándulóknak: befejeződött a korábban balesetveszély miatt lezárt Mayer Antal-kilátó javítása, így ismét fel lehet kapaszkodni a magasba a Bakony egyik kedvelt kirándulóhelyén.

BBC
Business Sport Travel Science
MI5 chief warns of threats to UK from Russia, Iran and AI

MI5 chief warns of threats to UK from Russia, Iran and AI

Sir Ken McCallum says more is being done to tackle state threats than since the Cold War - and warns AI could be used to develop drones and potentially bioweapons.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 13. 14:14
Cristiano Ronaldo gólt szerzett a rakétatámadás után
2026. október 13. 14:02
Rakétaveszély miatt csúszott Cristiano Ronaldoék meccse, pánik tört ki a stadionban
×
×