Donald Trump kitiltotta a Fehér Házból a CNN-t és még több sajtóorgánumot

„Kitiltom a CNN-t, az MSNOW-t és a Politicót a Fehér Házból, amiért állandóan álhíreket közölnek” – írta Trump, hozzátéve: „más álhírterjesztő médiumok következnek”. Az amerikai elnök a Truth Social közösségi portálon jelentette be döntését. A 80 éves republikánus elnök számos alkalommal támadott újságírókat, illetve médiumokat, amiért nem tetszett nekik a tudósításuk, bíróságok előtt, a Truth Social oldalon, illetve újságírókkal történő szóváltás során.

Kitiltotta az Ovális Irodából a mértékadónak számító AP amerikai hírügynökséget is, mert nem volt hajlandó Amerikai-öbölnek nevezi a Mexikói-öblöt.

Beperelte már az elnök a The New York Timest, a The Wall Street Journalt, a BBC-t és más médiumokat is.

A mostani döntésre a CNN úgy reagált, hogy az elnök a tilalommal, ha az tényleg életbe lép, alapvető jogot sért, az amerikai alkotmány szerint ugyanis a sajtónak joga van ahhoz, hogy kormányzati akadályoztatás és beavatkozás nélkül végezze az információk gyűjtését. A Politico is úgy fogalmazott, hogy következetesen megvédi jogait azoktól a kísérletektől, amelyekkel korlátozni próbálják őket. Mindketten hozzátették, hogy továbbra is kiegyensúlyozottan igyekeznek tudósítani az amerikai kormányzat tevékenységéről.

A pénteki látványos bejelentés, amelynek a konkrét következményei egyelőre nem ismertek, olyan időszakban érkezett, amikor az amerikai elnöknek nagy politikai nehézséggel kell számolnia. Trump egyre népszerűtlenebb a magas megélhetési költségek és az elszabadult üzemanyagárak miatt. Az amerikaiak bírálták az iráni háború megindításával kapcsolatos döntését is.