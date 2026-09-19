ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.34
usd:
317.21
bux:
152753.74
2026. szeptember 19. szombat Vilhelmina
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában Iránról tartott tájékoztatón 2026. április 6-án. Mögötte John Ratcliffe, a Központi Hírszerzõ Ügynökség, a CIA igazgatója, Pete Hegseth védelmi miniszter és Dan Caine tábornok, a vezérkari fõnökök egyesített bizottságának elnöke (b-j).
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Trump kitiltotta a Fehér Házból a CNN-t és még több sajtóorgánumot

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök azonnali hatállyal kitiltott pénteken a a CNN és az MSNOW hírtelevíziót, az AP hírügynökséget, valamit a Politico című lapot a Fehér Házból, és kilátásba helyezte további médiumok kitiltását is. Az érintettek az alkotmányba ütközőnek minősítették az intézkedést.

„Kitiltom a CNN-t, az MSNOW-t és a Politicót a Fehér Házból, amiért állandóan álhíreket közölnek” – írta Trump, hozzátéve: „más álhírterjesztő médiumok következnek”. Az amerikai elnök a Truth Social közösségi portálon jelentette be döntését. A 80 éves republikánus elnök számos alkalommal támadott újságírókat, illetve médiumokat, amiért nem tetszett nekik a tudósításuk, bíróságok előtt, a Truth Social oldalon, illetve újságírókkal történő szóváltás során.

Kitiltotta az Ovális Irodából a mértékadónak számító AP amerikai hírügynökséget is, mert nem volt hajlandó Amerikai-öbölnek nevezi a Mexikói-öblöt.

Beperelte már az elnök a The New York Timest, a The Wall Street Journalt, a BBC-t és más médiumokat is.

A mostani döntésre a CNN úgy reagált, hogy az elnök a tilalommal, ha az tényleg életbe lép, alapvető jogot sért, az amerikai alkotmány szerint ugyanis a sajtónak joga van ahhoz, hogy kormányzati akadályoztatás és beavatkozás nélkül végezze az információk gyűjtését. A Politico is úgy fogalmazott, hogy következetesen megvédi jogait azoktól a kísérletektől, amelyekkel korlátozni próbálják őket. Mindketten hozzátették, hogy továbbra is kiegyensúlyozottan igyekeznek tudósítani az amerikai kormányzat tevékenységéről.

A pénteki látványos bejelentés, amelynek a konkrét következményei egyelőre nem ismertek, olyan időszakban érkezett, amikor az amerikai elnöknek nagy politikai nehézséggel kell számolnia. Trump egyre népszerűtlenebb a magas megélhetési költségek és az elszabadult üzemanyagárak miatt. Az amerikaiak bírálták az iráni háború megindításával kapcsolatos döntését is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump kitiltotta a Fehér Házból a CNN-t és még több sajtóorgánumot

washington

donald trump

sajtó

politico

cnn

fehér ház

ap

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar nappaliból világpiaci fizetés – vagy a globalizáció lokalizációja

Magyar nappaliból világpiaci fizetés – vagy a globalizáció lokalizációja

Aki korábban nyugati fizetést akart, rendszerint maga is Nyugatra költözött. Az AI és a távoli munkavégzés most részben megfordítja ezt a képletet. A munkavállaló Magyarországon maradhat, miközben tudását egy amerikai vagy nyugat-európai piac árazza be. Azaz a magyaroknak többé nem feltétlenül kell elvándorolniuk a külföldi bérért.
Autópálya-koncesszió megszüntetése: itt van, mit lép a kormány először, kijött a kormányhatározat – részletek

Autópálya-koncesszió megszüntetése: itt van, mit lép a kormány először, kijött a kormányhatározat – részletek

A kormányhatározat szerint feltűnően értékaránytalan és jogilag súlyosan aggályos a koncessziós szerződés és annak módosítása, ezért Vitézy Dávidnak tárgyalnia kell a koncesszorokkal, és ha ez sikertelen, javaslatot kell tennie a koncessziós szerződés megszüntetésére.
 

Vitézy Dávid: „vége van”, nem kapják meg a 46 kamionnyi húszezer forintos bankjegyet

Hivatalos kormányzati tájékoztatást vár az MKIF a szerződés megszüntetéséről

VIDEÓ
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.21. hétfő, 18:00
Seremet Sándor
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új szövetséget hozott létre Zelenszkij Magyarországgal együtt, Trump odavágott Putyinnak – háborús híreink szombaton

Új szövetséget hozott létre Zelenszkij Magyarországgal együtt, Trump odavágott Putyinnak – háborús híreink szombaton

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök új regionális együttműködési keretet indított útjára a Kárpátok térségében, amelyben 6 ország mellett Magyarország is részt vehet, Donald Trump amerikai államfő aláírta a legújabb oroszellenes szankciós törvényt, az Egyesült Államok pedig egy 2,7 milliárd dolláros fegyvereladási csomagot hagyott jóvá Ukrajna számára. Oroszország mindeközben a zajló parlamenti választások alatt is folytatta az ukrán lakóépületek elleni támadásokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Robbantotta a bombát a kínai autógyártó: brutál olcsón érkezik a Leapmotor B03X, de van egy komoly bökkenő

Robbantotta a bombát a kínai autógyártó: brutál olcsón érkezik a Leapmotor B03X, de van egy komoly bökkenő

A Leapmotor legújabb modellje, a B03X crossover az európai piacon próbál megvetni a lábát a kisméretű elektromos SUV-k egyre sűrűbb mezőnyében.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Denmark reach deal over Greenland after Trump annexation threats

US and Denmark reach deal over Greenland after Trump annexation threats

Trump says the agreement will give the US "permanent control over security, and all other needs, in Greenland", though specifics have not been confirmed by Danish officials.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 19. 13:18
Ukrajnai háború: a lengyel légierő újra akcióba lendült
2026. szeptember 19. 12:06
Az AI csaknem amerikai–kínai katonai konfliktust robbantott ki
×
×