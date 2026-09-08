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Tyson Fury korábbi nehézsúlyú ökölvívó világbajnok Ricky Hatton brit ökölvívó temetési szertartásán a manchesteri székesegyházban 2025. október 10-én. A kisváltó- és váltósúlyban is világbajnok Hatton 46 éves korában 2025. szeptember 14-én hunyt el.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

A Cigánykirály szerint „AJ összetojta a gatyáját”

Infostart / MTI

A tervekkel ellentétben nem mérkőzik meg egymással Tyson Fury és Anthony Joshua, a profi boksz korábbi két nehézsúlyú világbajnoka.

A meccs lehetősége áprilisban, Fury sikeres visszatérése után merült fel. A 38 éves sportoló április 11-én ugyanis előbb Londonban, a Tottenham Hotspur futballstadionjában 12 menetben, egyhangú pontozással legyőzte az orosz Arszlanbek Mahmudovot, majd azt követően bejelentette, hogy kihívja Joshuát. Ezután nem sokkal a BBC arról értesült, hogy a két fél meg is állapodott egymással és szerződést írtak alá arról, hogy novemberben megküzdenek egymással. Fury most viszont azt írta, hogy nem lesz a meccsből semmi, mert Joshua nem mer ellene kiállni.

„AJ összetojta a gatyáját” – írta a „Cigánykirálynak” becézett Fury, aki szerint Joshua 11 éve is megfutamodott előle, pont úgy, mint most.

Fury bejegyzésében Joshua becsmérlését követően Olekszandr Uszikot hívta ki egy meccsre, lehetőleg még idén. A brit bokszoló – aki posztjában Uszikot sem kímélte – 2024-ben kétszer is kikapott a veretlen ukrántól.

Tyson Fury – aki áprilisban 476 nap után tért vissza – 2020 és 2024 között birtokolta a Boksz Világtanács (WBC) világbajnoki övét, amelyet 2024 májusában vett el tőle a pontozásos győzelmet arató Uszik. Eddigi karrierje alatt Fury 38 profi meccset vívott, 35-öt megnyert (24-et kiütéssel), s egy döntetlen mellett kétszer kapott ki, mindkétszer az ukrántól.

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Kezdőlap    Sport    A Cigánykirály szerint „AJ összetojta a gatyáját”

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