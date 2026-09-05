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A magyar csapat tagjai örülnek a nõi kosárlabda-világbajnokság B csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Nigéria mérkõzés végén a berlini Max Schmeling Csarnokban 2026. szeptember 5-én. Magyarország-Nigéria 71-67.
Nyitókép: MTI/MTI Fotószerkesztõség/Czeglédi Zsolt

Juhász Dorka parádézott, megvan a magyarok első vb-győzelme

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A magyar női kosárlabda-válogatott 71–67-re legyőzte Nigériát szombaton a berlini világbajnokság második fordulójában, ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé.

A magyar válogatott pénteken 28 év után lépett ismét pályára világbajnokságon, az örömbe azonban bőven vegyült üröm is: a visszatérést ugyanis alaposan elrontotta az olimpiai ezüstérmes francia csapat, amely 99–53-ra legyőzte Völgyi Péter szövetségi kapitány együttesét úgy, hogy a meccs során már 49 ponttal is vezetett.

A szakvezető a találkozó után úgy fogalmazott, hogy mivel két verhetőbb ellenfél következik Nigéria és a Koreai Köztársaság révén, számukra csak szombaton kezdődik meg igazán a vb.

Ami a második ellenfelet illeti, Nigéria megnyerte az elmúlt öt Afrika-bajnokságot – 28/0-ás győzelmi mérleggel –, ezzel a kontinens kosártörténelmének a legsikeresebb együttese, és az egyetlen afrikai gárda, amely vívott már negyeddöntőt olimpián (2024) és világbajnokságon (2018) is. A Nőstény Tigriseknek becézett csapat kizárólag légiósokból áll, Nicole Enabosi pedig különösen ismerős lehet a magyarok számára, mivel a bajnoki ezüstérmes DVTK HUNTHERM-et erősíti.

A harmadik vb-jükön szereplő nigériaiak szintén vereséggel rajtoltak Berlinben, mivel pénteken 99-81-re kikaptak a dél-koreaiaktól. A párizsi olimpián 11 pontot átlagoló Amy Okonkwo 22 ponttal vitte a prímet, Murjanatu Musa pedig 15 ponttal és 13 lepattanóval dupla duplát ért el.

A B csoport eddigi két vesztesének az összecsapására nem a pénteki helyszínen, a 15 ezres Berlin Arénában került sor, hanem a 8500 férőhelyes Max-Schmeling-Halléban, amelyet a németek nemzeti hőséről, a 2005-ben 99 évesen elhunyt profi nehézsúlyú ökölvívó világbajnokról neveztek el. A 3857 fős közönségben természetesen a hazaiak voltak többségben, de több száz magyar és egy maroknyi nigériai is szurkolt a lelátókon.

Berlin, 2026. szeptember 5. A magyar csapat tagjai a nõi kosárlabda-világbajnokság B csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Nigéria mérkõzés végén a berlini Max Schmeling Csarnokban 2026. szeptember 5-én. Magyarország-Nigéria 71-67. MTI/Czeglédi Zsolt
Berlin, 2026. szeptember 5. A magyar csapat tagjai a nõi kosárlabda-világbajnokság B csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Nigéria mérkõzés végén a berlini Max Schmeling Csarnokban 2026. szeptember 5-én. Magyarország-Nigéria 71-67. MTI/Czeglédi Zsolt

A szombati csata a WNBA-s Minnesota Lynxtől egy hete csatlakozott Juhász Dorka kosarával indult, majd Studer Ágnes dobott triplát, a párizsi olimpiai keretből hét embert felvonultató ellenfél 11–11-nél egyenlített a bemelegítésnél a triplákat elképesztően szóró Victoria Macaulay hármasával. Szűk magyar előnnyel mentek tovább a csapatok, mígnem Juhász hatodik pontja révén nyolcpontos különbséggel zárult a nyitónegyed. A folytatásban 14 pontra nőtt a távolság, zúgott a „hajrá, magyarok” a tribünökön, az esetlegesnek tűnő afrikai támadásokat pedig rendre jóval szebben és tudatosabban kivitelezett magyar akciók követték. Juhász - aki a pénteki vereség után közölte, hogy többet akar mutatni a vezérszerepéből – távolról is betalált, de hamarosan hat pontra olvadt az előny (30-24), a nagyszünetben aztán 36-26 volt az állás. Az elmúlt Euroliga-szezon legjobbjává választott Juhász ekkor a mezőny legjobbjaként 13 pontnál tartott.

Térfélcsere után a 34 esztendős Rena Wakama kapitány együttese hat pontra felzárkózott, de 47–34-nél megnyugodhatott a magyar tábor. A harmadik szakasz vége felé nagy dobópárbaj alakult ki, Takács-Kiss Virág triplát dobott, a honosított Turner Yvonne pedig betörésből volt eredményes. Az 52–42-ről induló zárónegyedben a nemzeti csapat magabiztosan őrizte előnyét, remek védőmunkával fékezte meg a nigériaiak lendületét, és tördelte a játékot. Az ellenfél azonban fél perccel a vége előtt feljött 68–65-re, de a következő dobásait elhibázta, így a magyarok a 1998. június 4. után – amikor a berlini helyosztón 95-93-ra verték Kínát – ismét győztesen hagyták el a pályát világbajnokságon.

A siker várhatóan továbbjutást ér, mivel Nigéria utolsó csoportellenfele az olimpiai ezüstérmes Franciaország lesz. Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese hétfőn 14.30 órától a Koreai Köztársaság ellen fejezi be a csoportkört. Az első helyezett közvetlenül a negyeddöntőbe jut, míg a második és harmadik gárda a nyolc közé kerülésért keresztbe játszik az A csoport harmadikjával, illetve másodikjával.

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Kezdőlap    Sport    Juhász Dorka parádézott, megvan a magyarok első vb-győzelme

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