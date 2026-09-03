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Az argentin Lionel Messi, miután 11-esbõl megszerezte csapata második gólját a katari labdarúgó-világbajnokság negyeddöntõjében játszott Hollandia-Argentína mérkõzésen a Loszaíl Stadionban 2022. december 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

A 10. percben megáll az élet Argentínában Messi miatt

Infostart / MTI

A válogatottságtól visszavonuló Lionel Messi tiszteletére a hétvégén a 10. percben leállnak a futballmérkőzések Argentínában.

A helyi sportági szövetség (AFA) bejelentése szerint a következő bajnoki fordulóban minden férfi és női, futsal- és strandlabdarúgó-mérkőzést megszakítanak a 10. percben – Messi mezszámára utalva –, majd egyperces tapssal köszönik meg a 2022-es világbajnok támadó válogatottért tett „szolgálatait”.

Messi a nemzeti csapatban 2005. augusztus 17-én, Budapesten lépett először pályára csereként, de könyöklésért egy perc után piros lapot kapott. Címeres mezben az utolsó találkozója az idei vb döntője volt, amelyet a dél-amerikai együttes hosszabbításban 1-0-ra elveszített Spanyolországgal szemben. A nyolcszoros aranylabdás futballista 207-szer játszott a válogatottban, 125 gólt szerzett, 2022-ben csapatkapitánya volt a világbajnok együttesnek – az idei előtt 2014-ben is vb-döntős volt –, illetve kétszer nyert Copa Américát.

A most 39 éves Messi egyébként hétfőn már másodszor mondta le a válogatottságot, először 2016-ban, amikor Argentína tizenegyespárbajban kikapott Chilétől a Copa América döntőjében. Az argentinok közül ketten hibáztak, az egyik Messi volt. Mindezt két évvel a brazíliai vb-döntő után, amelyben a németekkel szemben hosszabbításban maradtak alul. Messi csalódásként élte meg az újabb elveszített finálét, mert hazájában évek óta mindenki azt várta tőle, győzelmekre vezeti az argentin válogatottat. Ezt végül sikerült megvalósítania, de csak azt követően, hogy visszavonta a visszavonulásával kapcsolatos korábbi elhatározását.

A csatár klubszinten 2023 nyara óta az Inter Miami játékosa, amellyel 2028 december végéig érvényes a szerződése. Előtte 2021-ig az FC Barcelonában futballozott, amellyel négyszer nyert Bajnokok Ligáját, a köztes két évben pedig a Paris Saint-Germaint erősítette.

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