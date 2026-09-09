Lionel Messi visszatér a spanyol profi futballba

Az argentin szupersztár a klub részvényeinek 100 százalékát készül megszerezni, ezzel is erősítve növekvő üzleti jelenlétét a spanyol labdarúgásban, még mielőtt a tervek szerint végleg visszatérne Katalóniába.

A Marca értesülései szerint Lionel Messi – az átvilágítási folyamat lezárulását követően – harmadik fél bevonása nélkül szerezi meg a klub részvényeinek 100 százalékát. Az ügylet már csak a spanyol Legfelsőbb Sporttanács (CSD) hivatalos jóváhagyására vár, amelyre a következő napokban kerülhet sor.

Az alicantei székhelyű klub 2025 októbere óta egy nemzetközi befektetői csoport tulajdonában állt, amelyet Juan Carlos Trujillo üzletember vezetett.

Bár az argentin befektető, Ricardo Pini nemrégiben érdeklődést mutatott, és 12 millió eurós ajánlatot tett, Messi váratlan színre lépése drasztikusan megváltoztatta a tárgyalások menetét, így ő került abba a helyzetbe, hogy megszerezze az Alicantéhoz közeli Elda csapatának tulajdonjogát.

Ez a stratégiai lépés tovább bővíti a Messi család sporttal kapcsolatos portfólióját, miután az év elején megszerezték a spanyol ötödosztályban szereplő UE Cornellát is. Az argentin ikon közeli barátjával, Luis Suárezzel társulva az uruguayi Deportivo LSM klubot is megvásárolta. A család labdarúgással kapcsolatos tevékenysége a Leones de Rosarióra is kiterjed, ahol a futballsztár bátyja, Matias tölti be a klubelnöki tisztséget.