ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.21
usd:
313.12
bux:
147732.59
2026. szeptember 9. szerda Ádám
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lionel Messi, az amerikai Inter Miami játékosa a labdarúgó-klubvilágbajnokság csoportkörmérkõzéseinek elsõ fordulójában, az A csoportban az egyiptomi al-Ahli együttese ellen játszott mérkõzésen a miami Hard Rock Stadionban 2025. június 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich

Lionel Messi visszatér a spanyol profi futballba

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Bár továbbra is játszik amerika csapatában, az Inter Miamiban, Lionel Messi elvi megállapodást kötött a spanyol másodosztályban szereplő CD Eldense megvásárlásáról.

Az argentin szupersztár a klub részvényeinek 100 százalékát készül megszerezni, ezzel is erősítve növekvő üzleti jelenlétét a spanyol labdarúgásban, még mielőtt a tervek szerint végleg visszatérne Katalóniába.

A Marca értesülései szerint Lionel Messi – az átvilágítási folyamat lezárulását követően – harmadik fél bevonása nélkül szerezi meg a klub részvényeinek 100 százalékát. Az ügylet már csak a spanyol Legfelsőbb Sporttanács (CSD) hivatalos jóváhagyására vár, amelyre a következő napokban kerülhet sor.

Az alicantei székhelyű klub 2025 októbere óta egy nemzetközi befektetői csoport tulajdonában állt, amelyet Juan Carlos Trujillo üzletember vezetett.

Bár az argentin befektető, Ricardo Pini nemrégiben érdeklődést mutatott, és 12 millió eurós ajánlatot tett, Messi váratlan színre lépése drasztikusan megváltoztatta a tárgyalások menetét, így ő került abba a helyzetbe, hogy megszerezze az Alicantéhoz közeli Elda csapatának tulajdonjogát.

Ez a stratégiai lépés tovább bővíti a Messi család sporttal kapcsolatos portfólióját, miután az év elején megszerezték a spanyol ötödosztályban szereplő UE Cornellát is. Az argentin ikon közeli barátjával, Luis Suárezzel társulva az uruguayi Deportivo LSM klubot is megvásárolta. A család labdarúgással kapcsolatos tevékenysége a Leones de Rosarióra is kiterjed, ahol a futballsztár bátyja, Matias tölti be a klubelnöki tisztséget.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Lionel Messi visszatér a spanyol profi futballba

lionel messi

spanyol labdarúgás

eldense

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az üzemanyagár is téma a kormányülésen, berendelték Hernádi Zsolt Mol-vezért is
videó

Az üzemanyagár is téma a kormányülésen, berendelték Hernádi Zsolt Mol-vezért is
Államadósság, benzinár, a rendőrség létszáma, csütörtöki V4-csúcs, azbesztszennyezés – a kormányülés előtt tett közzé a témákról videót Magyar Péter miniszterelnök.
 

Durván kiújult az iráni háború, jöhet az olajpánik: kölcsönös hatalmas légicsapások az Öbölben

Újra változott a benzin és gázolaj ára

Elérte a lélektani határt az olajár

A földgáz ára is az egekben

Ukrán képviselő: az amerikaiak példátlan feltételt szabtak Kijevben

Ukrán képviselő: az amerikaiak példátlan feltételt szabtak Kijevben

Egy ukrán képviselő szerint a Kijevben járt amerikai küldöttek a korábbinál keményebb orosz követeléseket továbbítottak Volodimir Zelenszkij elnöknek arról, hogy Kijev alkotmánymódosítással ismerje el orosz területnek a Donbászt. Az orosz elnöki szóvivő szerint is romolhatnak a feltételek.
VIDEÓ
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.09. szerda, 18:00
Hankó Zoltán
a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar cég vezeti az Európai Űrügynökség egyik fontos műholdgyártási projektjét

Magyar cég vezeti az Európai Űrügynökség egyik fontos műholdgyártási projektjét

Az Európai Űrügynökség (ESA) a magyar C3S vállalatot bízta meg a FLOTTA projekt vezetésével, amelynek célja a kisműholdak sorozatgyártásának megalapozása Európában. A fejlesztés révén a jövőben akár évente száz darab, 50–150 kilogrammos műhold készülhet azonos minőségben, ezzel is segítve a kontinens felzárkózását a globális űripari versenyben - írja közleményében a C3S.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a Magyar Posta, tényleg összeomlott a csomagkézbesítés? Ezért állnak napokig a küldemények

Megszólalt a Magyar Posta, tényleg összeomlott a csomagkézbesítés? Ezért állnak napokig a küldemények

Több olvasói jelzés is érkezett arról, hogy a Magyarországra már beérkezett csomagok kézbesítése a megszokottnál hosszabb időt vesz igénybe.

BBC
Business Sport Travel Science
Miliband says UK had to 'call out' Israeli West Bank settlements

Miliband says UK had to 'call out' Israeli West Bank settlements

The foreign secretary also rejects the chief rabbi's claim that Jewish people in the UK will be less safe as a result of the new sanctions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 9. 10:34
Gyenesei Leila: nagyon elit társaságba került az aranyérmes Guzi Blanka
2026. szeptember 9. 09:58
Lionel Messi két volt csapata egymás után, esetleg C. Ronaldo – sport a tévében
×
×