ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.37
usd:
313.1
bux:
149676.76
2026. augusztus 27. csütörtök Gáspár
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A késõbbi ezüstérmes Pápai Olivér a férfi 400 méteres gyorsúszás döntõjében a párizsi vizes Európa-bajnokságon az olimpiai vizesközpontban 2026. augusztus 16-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Edzője már az előfutam után megérezte: Eb-érmet nyerhet a 16 éves magyar úszó

Infostart / InfoRádió

Petrov Árpád az előfutam után már érezte, hogy tanítványa érmet nyerhet 400 méter gyorson a párizsi felnőtt úszó Európa-bajnokságon. Pápai Olivér edzője azt is mondta az InfoRádióban, hogy a mindössze 16 éves versenyző jól viseli a téthelyzetet, a testi adottságai kiválóak és nagy alázattal végzi az edzéseket.

Petrov Árpád az előfutam után azt látta, hogy Pápai Olivér versenytársai fáradtan mozogtak, míg a magyar úszó könnyedén jött ki a vízből. Elárulta, hogy helyezésről nem ejtettek szót, de abban megegyeztek, hogy az időeredmény alapján a legszebb forgatókönyv az érem lenne.

Pápai Olivér időeredményéről szólva az edző annyit mondott:

ez nagyjából az volt, mint amit megbeszéltek, majd hozzátette, hogy ilyenkor a délutáni közérzet, az előző esti alvás és más szempontok is számítanak.

„Egy ilyen döntőt soha nem tudunk szimulálni edzésen. Ott álltam a parton, látom, hogy beugrik a vízbe, onnantól kezdve a kocka el volt vetve, és azt láttam, hogy egyre jobban és egyre szebben megvalósítja azt, pontosan azt, amit gyakoroltunk” – hangsúlyozta Petrov Árpád.

Edzője szerint Pápai Olivér abban emelkedik ki a többiek közül, hogy a nyomást nagyon jól kezeli. Inkább az egekbe emeli, nem pedig lehúzza, de a testi képességei, a testformája is remek.

Majd folytatta: a tenyérmérete óriási, nagyon jó a kardiovaszkuláris teljesítménye, és mindezek mellett, kiváló technikával úszik, gyorsan tud ritmust váltani, és alázatos. Mindent alárendel az úszásnak.

Az edző elmondta: egy kellemetlen sérülésből tért vissza Pápai Olivér, ugyanis egy orvosi kezelés hatására légmell alakult ki nála. Ebből a sérülésből fakadóan voltak félelmei, többször úgy érezte, hogy kiújul nála.

A türelem nagyon fontos volt a visszatérésnél, emellett pedig a technikai fejlődés a legfontosabb.

„Egész pontosan az, hogy az adott 400-as tempónál pontosan tudja, hogy hány tempót kell csinálni, hány víz alatti delfint, milyen ritmusban, hogy veszi a levegőt, és a taktika, amit láttak. Ezt kell tovább erősíteni” – fogalmazott Petrov Árpád.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült. A Petrov Árpáddal készült teljes interjút csütörtök este fél nyolc után lesz hallható az InfoRádió Vegyesúszás című műsorában.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Edzője már az előfutam után megérezte: Eb-érmet nyerhet a 16 éves magyar úszó

párizs

úszás

petrov árpád

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megvan a jelölt az NVVH élére, és egy pályázatot eredménytelennek nyilvánítottak

Megvan a jelölt az NVVH élére, és egy pályázatot eredménytelennek nyilvánítottak

Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága Unger Anna Rózát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította.
 

„Politikai komisszárt” lát az NVVH élére jelölt Unger Annában a Fidesz

VIDEÓ
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.27. csütörtök, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezt a három kockázatot nem árazzák a piacok

Ezt a három kockázatot nem árazzák a piacok

Az amerikai kötvényhozamok folyamatosan nyomás alatt vannak és ez már a részvénypiacokat is veszélyezteti. A folyamat kapcsán a tétet jelentősen emeli, hogy három olyan kockázat élesedhet a piacokon, amelyekről egyelőre túl kevés szó esik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélyes csapda leselkedik az allergiásokra: ezektől a gyümölcsöktől is nagyon sokan pórul járhatnak

Veszélyes csapda leselkedik az allergiásokra: ezektől a gyümölcsöktől is nagyon sokan pórul járhatnak

A parlagfű-allergia nemcsak légúti panaszokat okozhat: egyes ételek fogyasztása is kellemetlen tüneteket válthat ki.

BBC
Business Sport Travel Science
More than 350 killed in Nepal as experts warn of possible second flood

More than 350 killed in Nepal as experts warn of possible second flood

The US Geological Survey says "glacial collapse" triggered the wall of water and mud that tore through Nepal and Tibet. Hundreds of people are still missing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 27. 10:29
Pályán a Ferencváros és a férfi kosárlabda-válogatott is – sport a tévében
2026. augusztus 27. 08:59
Elhunyt a világ- és Európa-bajnok Boros Gergely
×
×