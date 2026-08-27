Edzője már az előfutam után megérezte: Eb-érmet nyerhet a 16 éves magyar úszó

Petrov Árpád az előfutam után azt látta, hogy Pápai Olivér versenytársai fáradtan mozogtak, míg a magyar úszó könnyedén jött ki a vízből. Elárulta, hogy helyezésről nem ejtettek szót, de abban megegyeztek, hogy az időeredmény alapján a legszebb forgatókönyv az érem lenne.

Pápai Olivér időeredményéről szólva az edző annyit mondott:

ez nagyjából az volt, mint amit megbeszéltek, majd hozzátette, hogy ilyenkor a délutáni közérzet, az előző esti alvás és más szempontok is számítanak.

„Egy ilyen döntőt soha nem tudunk szimulálni edzésen. Ott álltam a parton, látom, hogy beugrik a vízbe, onnantól kezdve a kocka el volt vetve, és azt láttam, hogy egyre jobban és egyre szebben megvalósítja azt, pontosan azt, amit gyakoroltunk” – hangsúlyozta Petrov Árpád.

Edzője szerint Pápai Olivér abban emelkedik ki a többiek közül, hogy a nyomást nagyon jól kezeli. Inkább az egekbe emeli, nem pedig lehúzza, de a testi képességei, a testformája is remek.

Majd folytatta: a tenyérmérete óriási, nagyon jó a kardiovaszkuláris teljesítménye, és mindezek mellett, kiváló technikával úszik, gyorsan tud ritmust váltani, és alázatos. Mindent alárendel az úszásnak.

Az edző elmondta: egy kellemetlen sérülésből tért vissza Pápai Olivér, ugyanis egy orvosi kezelés hatására légmell alakult ki nála. Ebből a sérülésből fakadóan voltak félelmei, többször úgy érezte, hogy kiújul nála.

A türelem nagyon fontos volt a visszatérésnél, emellett pedig a technikai fejlődés a legfontosabb.

„Egész pontosan az, hogy az adott 400-as tempónál pontosan tudja, hogy hány tempót kell csinálni, hány víz alatti delfint, milyen ritmusban, hogy veszi a levegőt, és a taktika, amit láttak. Ezt kell tovább erősíteni” – fogalmazott Petrov Árpád.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült. A Petrov Árpáddal készült teljes interjút csütörtök este fél nyolc után lesz hallható az InfoRádió Vegyesúszás című műsorában.