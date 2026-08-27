„Életem egyik legszörnyűbb élménye” – Baráth Etele Boros Gergely haláláról

Munkavégzés közben érhette halálos baleset Boros Gergelyt. Baráth Etele, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség tiszteletbeli elnöke nyilatkozott az InfoRádióban a szörnyű hír kapcsán.

Mint mondta, Szilárdi Katalin mesteredző tett ki a Facebookra egy drámai üzenetet, innen tudta meg, hogy mi történt.

„Szörnyű! Ő egy kedves, igaz ember volt. Ha beszélek róla, most is megrendít” – fogalmazott Baráth Etele, aki úgy véli, hogy Boros Gergely elérte a kajakban azt a maximumot, amit elérhetett. Túl azon, hogy világbajnok lett, egy tipikus csapathajós fiú volt.

„Sokan leértékelik a csapathajót, de a csapathajó egy közösséget jelent, ahol nem csak alkalmazkodni, hanem bizonyos helyzetekben irányítani is tudni kell. És az nagyon nehéz” – mondta.

Hangsúlyozta, hogy

ő mindig mindenben a probléma megoldását kereste, és soha nem a keletkeztetését. Minden versenyszámban, mindenkivel oda tudta tenni a maximumát. Egy egészen kiváló képességű ember volt, aki úgy alkalmazkodott, hogy ezzel többletet tudott adni másoknak az eredményhez.

Barát Etele arról is beszélt, hogy Boros Gergely 2018 és 2024 között a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatója is volt.

Mint elmondta: bár többször abbahagyta, végül elvégezte az egyetemet, csodálatos családapaként élte az életét, és ezt a fajta komplex szemléletet ő a sportban is mindig meg tudta jeleníteni.

„Életem egyik legszörnyűbb élménye a sportban, Kolonics György halála volt. De Gerinek a hirtelen eltávozása – a feleségét és két gyermekét hagyta hátra –, olyan drámai történet, ami ebben a sportágban nagyon ritka” – mondta Baráth Etele.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.