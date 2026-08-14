ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.74
usd:
313.63
bux:
150484.95
2026. augusztus 14. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter interpellációra válaszol az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 20-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Tragédia, ami az erdőkben zajlik, szemléletváltást sürget a miniszter

Infostart / MTI

Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében.

Gajdos László a Facebook-oldalán pénteken közzétett bejegyzésében rámutatott, hogy az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amelyet az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek.

Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint négyezer esetben majdnem 13 ezer tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből

– írta.

Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés - hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, hogy az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Tragédia, ami az erdőkben zajlik, szemléletváltást sürget a miniszter

illegális hulladék

erdőgazdaság

gajdos lászló

élő környezetért felelős minisztérium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mi lesz az afrikai sertéspestisből Baranyában, Somogyban? – Pláne, ha újra itt a lépfene!

Mi lesz az afrikai sertéspestisből Baranyában, Somogyban? – Pláne, ha újra itt a lépfene!

Nemes Imre országos főállatorvos részletesen válaszolt az InfoRádió kérdéseire péntek reggel. Fontos tudni, hogy a sertéspestis által érintett állományt azonnal leölték, a lépfene pedig már 80-100 évig is a helyén marad és fertőzhet akár embert is, de állományról állományra nem terjed, a járvány is kizárható, hiába vannak minden évben esetek. Vakcina is van.
„Isten kezében vagyunk” – magyar idegenvezető a horvátországi erdőtűz közvetlen közeléből

„Isten kezében vagyunk” – magyar idegenvezető a horvátországi erdőtűz közvetlen közeléből

Az ország történetének legsúlyosabb erdőtüze pusztít Horvátországban. A térségből ezer helyi lakost és turistát menekítettek ki, köztük 58 magyart, 36 ember megsérült, heten életveszélyes állapotban vannak. 45 magyart egy sportcsarnokban helyeztek el.
 

Sokkoló videókon a Horvátországban pusztító tűz – heten életveszélyben, 900 hektáron minden elégett

58 magyart evakuáltak Horvátországban, egyikük kórházba került – friss miniszteri tájékoztatás

Magyarok is vannak a horvát tűzvész közelében, fontos üzenetet küldött Orbán Anita

VIDEÓ
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.14. péntek, 18:00
Major Róbert
rendőr ezredes, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Közbiztonsági Tanszékének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiszivárogtak a részletek: szent a béke a világ legnagyobb hatalmú és leggazdagabb embere között a nagy szakítás után

Kiszivárogtak a részletek: szent a béke a világ legnagyobb hatalmú és leggazdagabb embere között a nagy szakítás után

Egy évvel a nyilvános viszályuk után Donald Trump és Elon Musk kibékült egymással. A páros májusban már baráti hangulatban repült az Air Force One fedélzetén Pekingbe, Musk pedig jelezte, hogy legalább 100 millió dollárt szán a republikánusok félidős választási kampányára - írja a Wall Street Journal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ketyeg az óra a Citynél: nem vár tovább a Chelsea, de mi lesz Rodri pótlásával?

Ketyeg az óra a Citynél: nem vár tovább a Chelsea, de mi lesz Rodri pótlásával?

A Chelsea pénteki határidőt szabott Enzo Fernández átigazolására, a manchesteri klub pedig Tijjani Reijnders eladásából teremtene forrást az üzlet finanszírozásához.

BBC
Business Sport Travel Science
'Unprecedented' rain in Japan kills eight people

'Unprecedented' rain in Japan kills eight people

The storm cut power to more than 20,000 households and left 7,000 people stranded at Tokyo's Narita airport.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 14. 14:08
Riasztó poszt Karácsony Gergelytől
2026. augusztus 14. 13:56
Ez most brutális a magyar sztrádán, kerülje az M5-ösöt, ha teheti
×
×