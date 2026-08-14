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Nyitókép: Unsplash

Véget ér a nyári parlamenti hajtás, legalábbis egy időre – itt vannak a részletek

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Rövid pihenőt kaptak az országgyűlési képviselők, a Tisza-kormány ugyanis jövő hétre nem kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést. Ezt a Kormányzati Kommunikáció is megerősítette a Telexnek.

A lap emlékeztet, hohgy korábban már közölték, hogy a kormány és a Tisza-frakció egész nyáron dolgozik, és csak augusztus 10. és 20. között tart egy rövid szünetet. Ez annyiban módosult, hogy a múlt hétre tervezett két ülésnap energiatakarékossági okokból és a hőség miatt elmaradt, hétfőn és kedden azonban még rendkívüli feladatokat kaptak a képviselők, többek között megválasztották az új köztársasági elnököt.

A kormányzati munkában ugyanakkor nincs leállás: szerdán kihelyezett kormányülést tartottak Pakson, ahol többek között a dunai fenékküszöb építéséről döntöttek. Magyar Péter szombat délelőttre Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, Orbán Viktort, Semjén Zsoltot és Toroczkai Lászlót, hogy tájékoztassa őket az építkezés részleteiről és a korábbi évek mulasztásairól. Orbán nem vesz részt az egyeztetésen, mint ahogy az egész Fidesz és a KDNP sem, Toroczkai pedig, aki megkezdte nyaralását, Tóth Mátét, a párt korábbi államfőjelöltjét delegálná.

A parlament tavaszi ülésszaka már június közepén véget ért, azóta a kormány hétről hétre rendkívüli üléseket hívott össze. Az Országgyűlés május 9-i megalakulása óta összesen 23 ülésnapot tartottak.

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Kezdőlap    Belföld    Véget ér a nyári parlamenti hajtás, legalábbis egy időre – itt vannak a részletek

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