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Assistant referee running along the sideline during a soccer match
Nyitókép: roibu/Getty Images

Későbbre marad a Fradi–Honvéd

Infostart / MTI

Elhalasztották a Ferencváros és a Kispest–Honvéd mérkőzését a labdarúgó OTP Bank Liga ötödik fordulójából.

A magyar szövetség honlapjának pénteki híradása szerint amennyiben egy klub eljut valamelyik európai kupasorozat selejtezőjének negyedik fordulójáig, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Így tett az FTC is, amely a török Trabzonsporral találkozik az Európa-liga csoportkörébe jutásért.

A kérést a versenybizottság jóváhagyta és a találkozót december 2-re halasztotta.

Az ötödik fordulóban jövő pénteken egy, szombaton és vasárnap két-két mérkőzést rendeznek. A hétvégi program a Paks és az Újpest találkozójával indul, majd vasárnap Kisvárdán, illetve Győrben zárul. A meccseket az energiatakarékosság jegyében ezúttal is 15.30-tól, illetve 17.30-tól játsszák.

OTP Bank Liga, 5. forduló:

augusztus 21., péntek:

Paksi FC-Újpest FC 17.30

augusztus 22., szombat:

Vasas FC-Puskás Akadémia FC 15.30

MTK Budapest-Nyíregyháza Spartacus FC 17.30

augusztus 23., vasárnap:

ETO FC Győr-Zalaegerszeg 17.30

Kisvárda Master Good-Debreceni VSC 17.30

december 2., szerda:

Ferencvárosi TC - Kispest-Honvéd FC 19.00

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