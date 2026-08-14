Későbbre marad a Fradi–Honvéd

A magyar szövetség honlapjának pénteki híradása szerint amennyiben egy klub eljut valamelyik európai kupasorozat selejtezőjének negyedik fordulójáig, a szabályzatokban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Így tett az FTC is, amely a török Trabzonsporral találkozik az Európa-liga csoportkörébe jutásért.
A kérést a versenybizottság jóváhagyta és a találkozót december 2-re halasztotta.
Az ötödik fordulóban jövő pénteken egy, szombaton és vasárnap két-két mérkőzést rendeznek. A hétvégi program a Paks és az Újpest találkozójával indul, majd vasárnap Kisvárdán, illetve Győrben zárul. A meccseket az energiatakarékosság jegyében ezúttal is 15.30-tól, illetve 17.30-tól játsszák.
OTP Bank Liga, 5. forduló:
augusztus 21., péntek:
Paksi FC-Újpest FC 17.30
augusztus 22., szombat:
Vasas FC-Puskás Akadémia FC 15.30
MTK Budapest-Nyíregyháza Spartacus FC 17.30
augusztus 23., vasárnap:
ETO FC Győr-Zalaegerszeg 17.30
Kisvárda Master Good-Debreceni VSC 17.30
december 2., szerda:
Ferencvárosi TC - Kispest-Honvéd FC 19.00