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Speciális, éjjel-nappal bevethető team jön létre a közterületi krízisek ellen

Infostart / MTI

Szociális munkással, egészségügyi szakemberrel, pszichológussal és szükség esetén rendészeti háttérrel működő 24 órás mobil krízis team jöhet létre a közterületeken jelentkező szociális, szenvedélybetegséggel és pszichiátriai problémákkal összefüggő helyzetek kezelésére – jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium (SZCSM) pénteken a kormany.hu oldalon beszámolva az érintett szervezetekkel folytatott megbeszélés eredményeiről.

A közlemény szerint a korábban megkezdett együttműködés folytatásaként létrejött találkozón a tárca képviselői és a jelenlévő szervezetek képviselői egyetértettek abban, hogy a komplex problémákra csak a szociális, az egészségügyi és a rendészeti területek összehangolt együttműködésével adható megfelelő válasz.

A szakmai szervezetek kiemelték, hogy a jelenlegi ellátórendszerből hiányoznak a detoxikációs és krízisellátási kapacitások, az addiktológiai és pszichiátriai ellátások nehezen hozzáférhetők, valamint az alacsonyküszöbű szolgáltatások finanszírozása nem biztosít megfelelő működési feltételeket, ezért új, kis létszámú krízisintézményekre, azon belül is integrált egészségügyi és szociális szolgáltatásokra van szükség – olvasható a közleményben.

Bejelentették, hogy az egyeztetésen konkrét terv született egy 24 órás mobil krízis team kialakítására, amely szociális munkással, egészségügyi szakemberrel, pszichológussal és szükség esetén rendészeti háttérrel működne, és a közterületen kialakuló kritikus helyzetekben gyors beavatkozást, segítséget és átmeneti krízisellátást biztosítana.

Emellett a következő időszakban a krízisellátási kapacitások bővítése, új, kis létszámú krízisintézmények és integrált egészségügyi-szociális szolgáltatások kialakítása, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátásokhoz való hozzáférés javítása is napirenden van – tették hozzá.

Közölték azt is, hogy a tervezett intézkedéseket összehangolják a főváros drogstratégiájával, és a folyamatban a gyermekvédelmi szempontok is kiemelt szerepet kapnak.

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Kezdőlap    Belföld    Speciális, éjjel-nappal bevethető team jön létre a közterületi krízisek ellen

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