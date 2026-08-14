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Felgyújtották a város közkedvelt fáját.
Nyitókép: police.hu

Felgyújtották az ikonikus nagykőrösi „Basafát”

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Nagyobb kárt okozó rongálás és lopás miatt indított eljárást a rendőrség azzal a büntetett előéletű férfival szemben, aki benzinnel locsolta le és gyújtotta fel Nagykőrös ikonikus, négyszáz éves védett tölgyfáját, a helyiek által tisztelt „Basafát”.

A gyanú szerint az elkövető augusztus 9-én, korábbi vélt sérelmei miatt döntött úgy, hogy kárt tesz a Natura 2000-es természetvédelmi területen álló matuzsálemben – olvasható a police.hu-n.

A férfi benzinnel és rongyokkal felszerelkezve kereste fel a fát, majd a törzsét meggyújtotta, és elmenekült. A tüzet idejében észlelték és sikerült eloltani, így

a több évszázados tölgy komolyabb károsodás nélkül vészelte át a támadást.

A férfi a gyújtogatást követően sem állt meg: egy közeli lakatlan tanyára tört be, ahonnan értéktárgyakat lopott el, majd távozás közben a tanya melléképületét is felgyújtotta.

A nagykőrösi rendőrök rövid időn belül a helyszín közelében elfogták a férfit, aki a kihallgatásán beismerte a természetkárosítást és a tanyán elkövetett bűncselekményeket is. A bíróság augusztus 12-én döntött a férfi letartóztatásáról.

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