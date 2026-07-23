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Böde Dániel, a Paks játékosa (b2) gólt lõ, mellette Ahmed Tuba, a Panathinaikosz játékosa melett a labdarúgó Konferencia-liga selejtezõjének 2. fordulójában játszott Paksi FC  Panathinaikosz mérkõzésen a Paksi FC Stadionban 2026. július 23-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Kikapott a Paks a Kl-selejtezőben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Paks egygólos hátránnyal utazik a Panathinaikoszhoz.

A Paks hazai pályán 2-1-re kikapott a görög Panathinaikosztól csütörtökön a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában, a párharc első felvonásán.

Az athéni csapat az első félidő végén Vas Gábor öngóljával szerzett vezetést, a második elején pedig az argentin Santino Andino találatával növelte az előnyét. A tolnaiak a csereként beállt Böde Dániel hajszálpontos tekerésével szépítettek.

A visszavágót egy hét múlva Athénban rendezik, a párharc győztese a következő körben a szlovák Spartak Trnava és a bolgár CSZKA 1948 továbbjutójával találkozik.

Bognár György vezetőedző ígéretének megfelelően bátran kezdett a Paks, amely az esélyesebb riválisával szemben támadólag lépett fel a telt házas közönsége előtt. A görögök is felvállalták a nyílt sisakos küzdelmet, de a játékosain még látszott, hogy a felkészülés közepén járnak, ennek ellenére akadt nagy helyzetük, a paksiak viszont önfeláldozó bevetődésekkel blokkolták a lövéseket. A tolnaiak gyakran eljutottak az athéni kapuig, de ott vagy az utolsó kulcspasszok hiányoztak, vagy a távoli kísérletek bizonyultak pontatlannak. Az első nagy védést Kovácsik mutatta be a 20. percben, ezt követően fölénybe kerültek az Európa-ligában idén nyolcaddöntős vendégek, vezettek néhány ígéretes támadást a széleken, és éppen egy ilyen jobb oldali akció végén - ha szerencsés körülmények között is, de - vezetést szereztek a menteni igyekvő Vas öngóljával. A magyar bajnoki bronzérmes így egygólos hátránnyal vonulhatott pihenőre.

Térfélcserét követően ismét jól kezdett a Paks, de a Panathinaikosz hamar átvette az irányítást, Tetteh nagy helyzetben nem találta el a kaput, viszont Andino már nem hibázott, amikor Szabó lábáról pattant hozzá a labda. Ebben a periódusban a görögök akár a párharcot is eldönthették volna, de Jagusic emelése elszállt a bal kapufa mellett. Bognár hármas cserével próbálta rendezni a sorokat, a szakember változtatásai pedig teljesen megfordították a meccs képét. Böde ugyanis az első labdaérintéséből maga mögül a keresztlécre húzta a labdát, de ezen kívül is volt szép akciója és ígéretes lehetősége a Paksnak. A veterán csatárnak aztán kevesebb mint tíz perc kellett a szépítéshez, mesterien tekert a bal felső sarokba. A hátralévő húsz percben a tolnaiak küzdöttek tovább becsülettel, de a hajrában már nem volt komoly lehetőségük, ráadásul a görög kontrák ismét veszélyessé váltak, Kovácsiknak háromszor is védenie kellett. Végül a Paks nem tudott egyenlíteni, így egygólos hátránnyal utazik jövő héten Görögország fővárosába.

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