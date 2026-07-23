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Henri Avagján, a Jereván kapusa gólt kap a labdarúgó Konferencia-liga selejtezõjének 2. fordulójában játszott Debreceni VSC - Pjunik Jereván mérkõzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. július 23-án. Balról Dzsudzsák Balázs. A mérkõzést a Debrecen nyerte 1-0-ra.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Egy kirúgást elorozva tudott győzni a Debrecen

Infostart / MTI

A Debreceni VSC hazai környezetben 1-0-ra nyert az örmény Pjunyik Jereván ellen a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában, a párharc első, csütörtöki felvonásán.

A hajdúságiak kispadján ezen a mérkőzésen mutatkozott be az észt Gert Remmel vezetőedző, a találkozó egyetlen gólját Cibla Flórián szerezte az 59. percben. A visszavágót egy hét múlva rendezik, a továbbjutóra pedig a dán FC Köbenhavn vagy az ukrán Polisszija Zsitomir vár.

A találkozó elején úgy tűnt, a vendégek kicsit megszeppenve futballoznak, ezt azonban nem tudta kihasználni a Debrecen, ellenfele pedig fokozatosan kijött a szorításból, sőt, a félidő közepén közelebb is állt a gólszerzéshez. Az első igazán nagy hazai lehetőségre a 31. percig kellett várni, ekkor Kocsis fejelhetett, a labda azonban a kapufán csattant.

A második játékrészt nagy lendülettel kezdte a Debrecen, azt lehetett érezni, hogy közel áll a vezetés megszerzéséhez, mégis a vendégek dolgoztak ki egy nagy lehetőséget, Andrejev azonban hárított.

Helyzetre helyzettel, majd góllal válaszolt a magyar együttes: egy kirúgást rosszul játszották meg a vendégek, a Debrecen az ellenfél térfelén labdát szerzett, a saját nevelésű 21 éves Cibla Flórián pedig 18 méterről gyönyörűen tekert a bal felső sarokba. A vendégek kis híján egy hasonlóan nagy góllal egyenlítettek, de a kapufa kisegítette a Debrecent.

A DVSC a mérkőzés utolsó szakaszában könnyen kényelmes helyzetbe kerülhetett volna, de Kocsis ziccert hibázott. A házigazdák ezzel együtt is magabiztosan őrizték előnyüket, győzelmük nem forgott veszélyben.

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