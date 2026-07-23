Duplázással nyert a Fradi

A vendég együttes a 14. percben Joseph góljával szerzett vezetést, a házigazdák a 38. percben Adelgaard lövésével egyenlítettek. A szünet után Dibusz vezérletével izgalmas húsz percet élt át a Ferencváros, majd a 80. percben Joseph másodszor is betalált.

A visszavágót jövő csütörtökön a Groupama Arénában rendezik.

A párharc győztese a török Fenerbahce és a lengyel Górnik Zabrze Bajnokok Ligája-párharcának vesztesével találkozik a harmadik körben (az első meccsen előbbi gárda otthon nyert 1-0-ra), míg az alulmaradó csapat a Konferencia-ligába átkerülve a szlovákiai DAC és a bosnyák Velez Mostar továbbjutója ellen folytatja (az első felvonásban előbbi győzött házigazdaként 1-0-ra).

Twente (holland)-Ferencvárosi TC 1-2 (1-1) Enschede, 27 500 néző, v.: Damian Kos (lengyel)

gólszerzők: Adelgaard (38.), illetve Joseph (14., 80.)

A Magyar Kupában címvédő, az El-sorozat előző kiírásban nyolcaddöntős ferencvárosi alakulat a második számú kupasorozat most zajló idényében már a selejtező első körében bemutatkozott, és búcsúztatta kettős győzelemmel - az idegenbeli 2-1-es sikert a hazai 3-0 követte - a szerb bajnokságban ezüstérmes Vojvodina gárdáját. Az akkor még erőnyerő, a bajnokságban negyedik helyen végzett hollandok a második körben csatlakoztak, és az erőviszonyok alapján jóval nehezebb feladatnak ígérkeztek a Borbély Balázs edzett népligetiek számára, mint voltak az újvidékiek.

A Ferencváros pár perc visszafogott játék után érzett rá a mérkőzés ritmusára, és némi kiegyenlített mezőnyjátékot követően a 14. percben Joseph góljával vezetést szerzett. Raemaekers lépett fel bátran a labdával, passzát Zachariassen pörgette át a védőfalon, majd Joseph a gyámoltalan holland védője hóna alatt nyolc méterről, kicsit kisodródva lőtt a kapu bal oldalába. A hátrányba került Twente magához ragadta a kezdeményezést, de jól zártak a vendégek, akiknél a gólszerző és Yusuf rengeteget dolgozott mezőnyben, a védekezésből is alaposan kivették a részüket. A hollandok akciói meddők voltak, ellentétben a ritka és gyors támadásokat vezető ferencvárosiakkal. A 38. percben váratlanul mégis egyenlített a házigazda: Örjasaeter a bal szélen két vendégjátékos között tört be a tizenhatoson belülre, passzát a második hullámban érkező friss nyári szerzemény, Adelgaard 14 méterről vágta a kapu hosszú, bal oldalába.

Nyílt játékkal és ferencvárosi helyzetekkel indult a második félidő, az egyiknél Cadu beívelése és Zachariassen visszafejelése után Joseph nagy helyzetben alig tévesztett célt. Pár perccel később már a rövid kapufánál a szöget jól záró Dibusznak kellett lábbal hárítani az éles szögből leadott lövést, majd az ismétlést a védelem tisztázta. A 60. percben még nagyobb bravúrt mutatott be a vendégek kapusa, akkor Örjasaeter közeli lövésébe dobta bele magát bátran. Dibusz figyelme a folytatásban sem lankadt, a Twente ekkor "berendezkedett" a ferencvárosi térfélen, és akcióit rendre jó helyről leadott lövésekkel zárta. Csere után villant a Fradi, Joseph centerezése megint centiméterekkel ment kapu mellé. A 70. perc után enyhült a nyomás a vendégeken, akik ekkor ismét meg tudták tartani a labdát. A 80. percben félpályás labdaszerzésből indított akciót a bal szélen az FTC, O'Dowda adott be laposan, Zachariassen középen átlépte a labdát, a mögötte érkező Joseph pedig ezúttal pontosan célzott. A hajrában ismét az FTC kapuja előtt zajlott a játék, de az eredmény nem változott.