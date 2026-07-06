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Nyitókép: by sonmez/Getty Images

Portugália–Spanyolország és magyar vb-selejtező – sport a tévében

Infostart / MTI

A foci és kosár meleltt kerékpár, sznúker, lósport, baseball és tenisz is szerepel a sportcsatornák hétfői élő kínálatában.

M4 Sport

13.30: Kerékpár, Tour de France, 3. szakasz

17.45: Kosárlabda, férfi vb-selejtező, Magyarország-Belgium, Székesfehérvár

21.00: Labdarúgás, világbajnokság, nyolcaddöntő, Portugália-Spanyolország, Dallas

2.00: Labdarúgás, világbajnokság, nyolcaddöntő, Egyesült Államok–Belgium, Seattle

Sport 1

12.00 és 17.30: Sznúker, Bajnokok Ligája

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Kansas City Royals-Philadelphia Phillies

Eurosport 1

12.00: Kerékpár, Tour de France, 3. szakasz

Eurosport 2

12.00, 14.30, 17.30 és 20.30: Tenisz, Wimbledon

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Kezdőlap    Sport    Portugália–Spanyolország és magyar vb-selejtező – sport a tévében

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Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
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