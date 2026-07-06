Portugália–Spanyolország és magyar vb-selejtező – sport a tévében

Erős hetet követően a forint kedvező pozícióból indította a hétfői kereskedést: az euró árfolyama 353,6 forint körül nyitott, ami gyakorlatilag megegyezik a péntek esti szintekkel. A dollár 309,5 forint környékén állt, ami enyhe, mintegy 0,5 forintos forintgyengülést mutatott. A nemzetközi piacokon a japán jen továbbra is négy évtizedes mélypontja közelében ingadozik. A hétfői napra több fontos makroadat is várható volt, köztük német ipari rendelésállomány, euróövezeti kiskereskedelmi forgalom és az amerikai ISM szolgáltatóipari mutató.