Portugália–Spanyolország és magyar vb-selejtező – sport a tévében

M4 Sport
13.30: Kerékpár, Tour de France, 3. szakasz
17.45: Kosárlabda, férfi vb-selejtező, Magyarország-Belgium, Székesfehérvár
21.00: Labdarúgás, világbajnokság, nyolcaddöntő, Portugália-Spanyolország, Dallas
2.00: Labdarúgás, világbajnokság, nyolcaddöntő, Egyesült Államok–Belgium, Seattle
Sport 1
12.00 és 17.30: Sznúker, Bajnokok Ligája
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Kansas City Royals-Philadelphia Phillies
Eurosport 1
12.00: Kerékpár, Tour de France, 3. szakasz
Eurosport 2
12.00, 14.30, 17.30 és 20.30: Tenisz, Wimbledon