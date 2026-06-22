Itt a szenzáció, Serena Williams egyéniben is visszatér Wimbledonban

A füves pályás Grand Slam szervezői közölték, hogy azok után, hogy Williams nővérével, Venusszal párosban is szabadkártyát kapott, egyéniben is ott lehet a főtáblán az All England Clubban.

A 44 éves, 23-szoros GS-bajnok Serena Wimbledonban egyesben hétszer nyert korábban, legutóbb 2016-ban. Párosban hatszor diadalmaskodott nővére partnereként.

A füves pályás Grand Slam-torna június 29-én kezdődik és július 12-ig tart, magyar részről egyéniben a főtáblán biztos

Marozsán Fábián,

Fucsovics Márton,

Bondár Anna és

Udvardy Panna

helye, míg

Gálfi Dalma és

Piros Zsombor

a selejtezőből indulva próbálhat szerencsét.