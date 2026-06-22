ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.22
usd:
306.47
bux:
138353.04
2026. június 22. hétfő Paulina
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai Serena Williams a svájci Belinda Bencic ellen játszik a torontói női tenisztorna második fordulójában 2022. augusztus 10-én. Bencic 6:2, 6:4 arányban győzött. A 23 Grand Slam-tornán diadalmaskodó, 41 esztendős ex-világelső Serena Williams aki várhatóan a hónap végén kezdődő US Open után befejezi pályafutását.
Nyitókép: MTI/AP/The Canadian Press/Chris Young

Itt a szenzáció, Serena Williams egyéniben is visszatér Wimbledonban

Infostart / MTI

A négyéves kihagyás után két hete visszatért Serena Williams egyéniben is szabadkártyát kapott a wimbledoni tenisztornára.

A füves pályás Grand Slam szervezői közölték, hogy azok után, hogy Williams nővérével, Venusszal párosban is szabadkártyát kapott, egyéniben is ott lehet a főtáblán az All England Clubban.

A 44 éves, 23-szoros GS-bajnok Serena Wimbledonban egyesben hétszer nyert korábban, legutóbb 2016-ban. Párosban hatszor diadalmaskodott nővére partnereként.

A füves pályás Grand Slam-torna június 29-én kezdődik és július 12-ig tart, magyar részről egyéniben a főtáblán biztos

  • Marozsán Fábián,
  • Fucsovics Márton,
  • Bondár Anna és
  • Udvardy Panna

helye, míg

  • Gálfi Dalma és
  • Piros Zsombor

a selejtezőből indulva próbálhat szerencsét.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Itt a szenzáció, Serena Williams egyéniben is visszatér Wimbledonban

tenisz

venus williams

serena williams

wimbledon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
László Csaba: költségvetési „romhalmazt” örökölt a kormány

László Csaba: költségvetési „romhalmazt” örökölt a kormány
László Csaba szerint nehéz gazdasági helyzetet örökölt az új kormány. Mint egy falat kenyérre, annyira szüksége van a magyar gazdaságnak az uniós pénzekre. Ez a forrás lehet a GDP-növekedés motorja – mondta az InfoRádióban a volt pénzügyminiszter, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára a Magyar Tudományos Akadémián tartott Számvetés és újratervezés elnevezésű konferencia szünetében.
 

Nagy hét jön a magyar gazdaságban

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart

Miután 13 órától az Országgyűlésben is nyitóbeszéd mond, 15 órakor rendkívüli sajtótájékoztatón is ismerteti a most benyújtandó javaslatokat a kormányfő. Várhatóan Sulyok Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról lesz szó.
 

Magyar Péter nyitja az Országgyűlés újabb kétnapos ülését

Rendkívüli kormányülést jelentett be Magyar Péter

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.22. hétfő, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erősödik a forint

Erősödik a forint

A múlt héten a közel-keleti békehírek és a csökkenő olajár átmenetileg 350 forint alá nyomták az euró árfolyamát, ám a hét második felében a Fed váratlanul szigorú előrejelzései megfordították a trendet. Az erősödő dollár hatására a forint visszaadta korábbi nyereségének jelentős részét. Hétfő reggel az euró 352, a dollár 307 forint körül járt. Hétfőn az eurózóna előzetes fogyasztói bizalmi indexe és Christine Lagarde EKB-elnök beszéde kerül a figyelem középpontjába.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a javaslat, brutálisan emelkedhet a nyugdíjkorhatár: ezek az emberek 70 éves korukig dolgozhatnak

Itt a javaslat, brutálisan emelkedhet a nyugdíjkorhatár: ezek az emberek 70 éves korukig dolgozhatnak

Egy kormányzati bizottság átfogó nyugdíjreformot javasol, amelynek keretében a várható élettartamhoz kötnék a nyugdíjkorhatárt, bevezetnének egy tőkefedezeti pillért.

BBC
Business Sport Travel Science
Top government figures expect Starmer to announce resignation plans

Top government figures expect Starmer to announce resignation plans

Andy Burnham - who could replace the prime minister - will be in Westminster today to be sworn in as MP for Makerfield, after winning a by-election last week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 22. 05:48
Szoboszlai csapattársa boldog, Egyiptom történelmi győzelmet aratott
2026. június 22. 05:36
A Zöld-foki Köztársaság a foci-vb nagy meglepetése, újra nagyot játszottak
×
×