Itt a szenzáció, Serena Williams egyéniben is visszatér Wimbledonban

A füves pályás Grand Slam szervezői közölték, hogy azok után, hogy Williams nővérével, Venusszal párosban is szabadkártyát kapott, egyéniben is ott lehet a főtáblán az All England Clubban.
A 44 éves, 23-szoros GS-bajnok Serena Wimbledonban egyesben hétszer nyert korábban, legutóbb 2016-ban. Párosban hatszor diadalmaskodott nővére partnereként.
A füves pályás Grand Slam-torna június 29-én kezdődik és július 12-ig tart, magyar részről egyéniben a főtáblán biztos
- Marozsán Fábián,
- Fucsovics Márton,
- Bondár Anna és
- Udvardy Panna
helye, míg
- Gálfi Dalma és
- Piros Zsombor
a selejtezőből indulva próbálhat szerencsét.